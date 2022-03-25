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高雄三信商銀搶案 歹徒10多秒搶5萬開車逃逸

聯合報 / 記者陳弘逸林保光／即時報導

高雄市橋頭區三信商銀橋頭分行今天下午營業結束前遇搶，1名穿著外送服務公司制服的歹徒疑持假槍進入銀行，趴向櫃台便一把搶走行員正清點的紙鈔約5萬元，遇保全員攔阻去路，持槍朝保全員射擊，但手槍射出的卻是辣椒水，擺脫保全員奪門拔腿逃離，開黑色轎車逃離，警方正追緝涉案歹徒。

據了解，這名歹徒在銀行到結束營業的時間前幾分鐘，穿外送公司的制服，頭戴安全帽、口罩，持槍進入銀行，一把搶走櫃台行員正清點的約5萬元紙鈔奪門要逃，但當時銀行鐵門已拉下一半，保全員要攔阻他，他拿手槍對保全員噴出辣椒水，保全員一時痛若難當，歹徒立即屈身逃出，前後約僅10多秒鐘。

警方據報，調閱附近監錄系統，發現歹徒乘黑色轎車，在銀行附近曾停留約10分鐘才動手；逃出銀行後，馬上乘這輛黑色轎車，往橋頭新市鎮竹及楠梓方向逃逸。

外送服務平台公司表示，目前未收到進一步消息，不排除犯案者為掩人耳目才穿著外送員的制服，公司正了解狀況，將全力配合警方調查。

歹徒乘黑色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
歹徒乘黑色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
歹徒對保全員噴辣椒水後，屈身逃出。記者林保光／翻攝
歹徒對保全員噴辣椒水後，屈身逃出。記者林保光／翻攝
歹徒穿外送公司制服進入三信商銀橋頭分行。記者林保光／翻攝
歹徒穿外送公司制服進入三信商銀橋頭分行。記者林保光／翻攝

保全 外送員 制服 高雄市

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