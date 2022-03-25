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影／求偏門賺錢被軟禁40天 蘆洲警攻堅救5人
劉姓男子誤信網路偏門求財，賣出一本帳戶就可拿到4萬酬金，錢沒拿到，卻被詐騙集團軟禁達40天。周三凌晨蘆洲警方意外破獲這詐騙集團，當場逮捕2名主嫌，救出連同劉男在內5人。警詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、侵占案、毒品等罪嫌移送7人。
經查證，52歲劉姓男子因急需用錢，上個月透過網路看到「偏門求財」無論是信用不良可協助貸款，或是賣一本存摺就可拿到4萬元酬金。劉男竟誤信直接聯繫詐騙集團準備交付存摺、提款卡。
沒想到，劉男與詐騙集團碰面，當場被誘騙到蘆洲區某間摩鐵內，旋即就被軟禁，不但手機被扣，還四處跟著詐騙主嫌更換躲藏地點，時間長達40天。
周二凌晨3時許，主嫌之一的蔡男（28歲）在蘆洲區集賢路上某間摩鐵外抽菸，被巡邏警發現蔡男沒戴口罩，本欲上前勸阻，沒想到蔡男神色詭異，檢視他身旁汽車，竟是遭侵占車輛。
經蔡同意搜索車內，赫見於車內發現15本不同人名存摺（其中5本為警示帳戶）、提款卡14張（其中2張為警示帳戶）、印章6枚、手機2支、筆記型電腦1台，立即將蔡嫌逮捕。
後在蔡男陪同下，警當場攻堅進入摩鐵內搜索，成功逮捕另名蔡姓嫌犯（27歲）救出被軟禁的劉等另4名人頭帳戶，並於摩鐵內搜出提款卡5張、手機11支、總毛重2.4公克毒品安非他命、吸食器等證物，一殯帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、侵占案、毒品危害防制條例等罪嫌，將7人移送法辦。
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