快訊

敲定4月婚宴…童仲彥遲到5小時現身報到 入獄關3年10月

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／求偏門賺錢被軟禁40天 蘆洲警攻堅救5人

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓男子誤信網路偏門求財，賣出一本帳戶就可拿到4萬酬金，錢沒拿到，卻被詐騙集團軟禁達40天。周三凌晨蘆洲警方意外破獲這詐騙集團，當場逮捕2名主嫌，救出連同劉男在內5人。警詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、侵占案、毒品等罪嫌移送7人。

經查證，52歲劉姓男子因急需用錢，上個月透過網路看到「偏門求財」無論是信用不良可協助貸款，或是賣一本存摺就可拿到4萬元酬金。劉男竟誤信直接聯繫詐騙集團準備交付存摺、提款卡。

沒想到，劉男與詐騙集團碰面，當場被誘騙到蘆洲區某間摩鐵內，旋即就被軟禁，不但手機被扣，還四處跟著詐騙主嫌更換躲藏地點，時間長達40天。

周二凌晨3時許，主嫌之一的蔡男（28歲）在蘆洲區集賢路上某間摩鐵外抽菸，被巡邏警發現蔡男沒戴口罩，本欲上前勸阻，沒想到蔡男神色詭異，檢視他身旁汽車，竟是遭侵占車輛。

經蔡同意搜索車內，赫見於車內發現15本不同人名存摺（其中5本為警示帳戶）、提款卡14張（其中2張為警示帳戶）、印章6枚、手機2支、筆記型電腦1台，立即將蔡嫌逮捕。

後在蔡男陪同下，警當場攻堅進入摩鐵內搜索，成功逮捕另名蔡姓嫌犯（27歲）救出被軟禁的劉等另4名人頭帳戶，並於摩鐵內搜出提款卡5張、手機11支、總毛重2.4公克毒品安非他命、吸食器等證物，一殯帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、侵占案、毒品危害防制條例等罪嫌，將7人移送法辦。

警詢後依法將7人送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依法將7人送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在蔡姓主嫌車內搜出大批證物。記者曾伯愷／翻攝
警方在蔡姓主嫌車內搜出大批證物。記者曾伯愷／翻攝
警方攻堅救出被軟禁5人。記者曾伯愷／翻攝
警方攻堅救出被軟禁5人。記者曾伯愷／翻攝
警方在摩鐵內搜出毒品吸食器。記者曾伯愷／翻攝
警方在摩鐵內搜出毒品吸食器。記者曾伯愷／翻攝
警方在蔡姓主嫌車內搜出大批證物。記者曾伯愷／翻攝
警方在蔡姓主嫌車內搜出大批證物。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在摩鐵外逮到詐欺嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在摩鐵外逮到詐欺嫌犯。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 摩鐵 毒品 詐欺

延伸閱讀

外送到摩鐵為何都是現金單？老司機露神秘微笑「無痕啊」

蘆洲公寓違建被查獲賭場 公安疑慮強制拆除

蘆洲變電所室內化 2024年動工

蘆洲徐匯廣場設「愛心市集」 義責助弱勢

相關新聞

麵包師傅行刑式槍殺2人 再犯率低、可教化成逃死理由

高雄男子方進祥去年與簡姓前妻因房產問題發生爭執，方一氣之下持槍回頭報復，並擊斃前妻的吳姓、劉姓男性友人；檢方將他依殺人、...

影／求偏門賺錢被軟禁40天 蘆洲警攻堅救5人

劉姓男子誤信網路偏門求財，賣出一本帳戶就可拿到4萬酬金，錢沒拿到，卻被詐騙集團軟禁達40天。周三凌晨蘆洲警方意外破獲這詐...

高雄麵包師傅行刑式槍殺2人遭重判26年 今一審逃死

高雄男子方進祥與前妻有財產糾紛，去年因談判不攏，竟持槍槍殺前妻兩名友人；檢方將他依殺人、違反槍砲等罪起訴，並建議法院判處...

開保時捷搶銀行 原來申請紓困貸款不成種肇因

葉姓男子2月11日開保時捷跑車，涉嫌持槍搶劫高雄市鼓山區彰化銀行博愛分行，在員警趕抵銀行制止，他還對員開槍，幸好子彈未擊...

萬豪酒店開槍嫌遭警攻堅畫面曝 做筆錄上演手抖戲碼

台北市五星級酒店萬豪酒店昨天下午發生的槍擊案，警方8小時內逮捕賴姓槍手，在他家查獲作案槍支及8顆子彈，沒料賴嫌辯稱他吃了...

萬豪酒店賓利車槍擊案...涉案男子依法送辦 稱「吃太多藥」

台北市中山區萬豪酒店外昨天發生一輛賓利遭槍擊案，警方當天下午循線逮捕53歲賴姓男子並查獲1把改造槍械，賴男初步供稱，出門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。