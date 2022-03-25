高雄麵包師傅行刑式槍殺2人遭重判26年 今一審逃死

高雄男子方進祥與前妻有財產糾紛，去年因談判不攏，竟持槍槍殺前妻兩名友人；檢方將他依殺人、違反槍砲等罪起訴，並建議法院判處死刑。今天橋頭地方法院一審宣判，將他依違反保護令、非法持有槍彈、殺人罪等五罪，處有期徒刑26年，褫奪公權10年，全案仍可上訴。

65歲的麵包師傅方進祥，與簡姓前妻離異多年，雙方多次因房產問題爭執，縱使已簡女申請保護令，方仍屢次騷擾、接觸。雙方於去年3月8日傍晚5時46分許到大樹九曲堂土地公廟談判，因簡女不予理會，讓方心有不甘，返家拿改造手槍及裝有各10顆非制式子彈的2個彈匣，再度返回該處試圖報復。

過程中，方進祥發現吳、劉兩名前妻的友人也在場，兩人試圖勸阻，卻發生扭打，方憤而掏出手槍，先後將吳、劉兩人擊斃，並追殺簡女未得逞；警方當天獲報後，於15小時內，在大寮區台八八橋下逮到人，並查扣作案時使用的手槍。

此案於，去年7月偵結起訴，起訴書指出，方進祥漠視保護令，案發當天，又返家持槍傷及受害人，顯見早有預謀，還擊發多槍，殺意甚堅，且射擊部位為死者頭部、軀幹射擊，未留予對方任何生機，犯案地又屬公開休憩運動場所，影響社會治安甚鉅。