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開保時捷搶銀行 原來申請紓困貸款不成種肇因
葉姓男子2月11日開保時捷跑車，涉嫌持槍搶劫高雄市鼓山區彰化銀行博愛分行，在員警趕抵銀行制止，他還對員開槍，幸好子彈未擊發，才沒造成傷亡，警方立即逮捕他移送法辦。他稱向其他銀行申請紓困貸款被拒，才計畫搶銀行。高雄地檢署偵結全案，依強盜等4罪名起訴他，並求重刑。
起訴指出，葉姓男子（51歲）因積欠高利貸，向銀行申請紓困貸款，但自認為遭受銀行「刁難」心生不滿，今年1月間便計畫搶銀行，後來每天經過高雄市鼓山區博愛一路彰化銀行博愛分行，發現中午時分，進出銀行的人少，便選定彰銀博愛分行下手。
2月11日中午，葉姓男子開保時捷BOXTER跑車，在彰銀博愛分行外面違規停車，持改造手槍進入銀行，丟個塑膠袋給櫃台洪姓行員，脅迫行員「裝錢進袋子內」。行員不動聲色，佯裝配合，但趁機按下櫃檯下方的連線警鈴，高雄市警鼓山警分局接報，立即動員趕赴彰銀博愛分行，喝令葉棄槍就擒。
不料，葉姓男子反而一面舉槍要求員警退後，不得進入銀行，還曾朝員警扣扳機1次，並叫傅姓行員拿錢。傅趁機拿鐵條和椅子丟擲他，員警立即衝進銀行壓制他，押解他回住處搜索，共查扣改造手槍及子彈33顆。
檢方認為，葉除了涉強盜銀行，另故意持具有殺傷力的手槍，朝員警扣扳機，幸子彈沒擊發才未造成員警傷亡，已涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂、妨害公務，依此4罪名起訴葉，並因他持槍搶銀行，對社會造成不安、民眾驚懼，影響治安情節重大，建請法院從重量刑。
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