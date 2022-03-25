萬豪酒店開槍嫌遭警攻堅畫面曝 做筆錄上演手抖戲碼

台北市五星級酒店萬豪酒店昨天下午發生的槍擊案，警方8小時內逮捕賴姓槍手，在他家查獲作案槍支及8顆子彈，沒料賴嫌辯稱他吃了身心障礙藥物，已經忘記自己所作所為，做筆錄時還瘋狂「手抖」，自稱患有原發性顫抖症。警方查出被害人林姓男子是一間國際投資公司董座，近年大筆斥資購買台北豪宅，熱絡於房市投資，而賴嫌2年前曾恐嚇過大直建商，不排除賴是受人教唆犯案。

昨天下午2點，36歲賴嫌開著妻子的賓士車到萬豪酒店門口停著，下車走向林姓國際投資公司董事長的進口黑色賓利轎車，直接打開車門坐進後座，向司機及右前座女子大吼「這不是我的車嗎」。司機下車將賴嫌拉出車外，賴竟從包包內掏出1把手槍，朝賓利車左後方開1槍，再搭計程車逃逸。警方認為恐嚇意味濃厚。

林姓董座當時在萬豪酒店開會，得知自己轎車遭開槍後立刻報警，配合警方調查。

賴嫌要計程車司機開到西門町一間旅館，打算先住旅館躲避，還請友人幫忙採買物資，不過警方在昨天就鎖定他行蹤，晚上7點攻堅，順利逮補。

賴嫌主動帶警方到他原本住處，交出作案用的高仿格洛克手槍及8顆子彈，辯稱他吃了身心障礙藥物，什麼都忘了！但警方提出罪證，賴嫌才改稱自己「找錯車」，還不斷上演「手抖」戲碼，做筆錄時瘋狂抖手，稱自己患有原發性顫抖症。