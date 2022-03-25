街口支付胡亦嘉高調追妻下月辦婚宴 辦公室上演《愛的迫降》慶生
生華科董座胡定吾的小兒子、街口支付董事長胡亦嘉，因被控辦理布蘭特原油正二期貨ETF時，並未公平配售給所有投資人，從中不法獲利共9千萬元，檢調昨天搜索、約談胡亦嘉等5人，依刑法背信罪查辦，今天凌晨胡以1000萬元交保，南國建設董座楊建一兒子楊立偉以100萬交保、街口投信董事長王律傑則以200萬元交保，胡的妻子莊郁琳諭令50萬元交保。
據了解，胡亦嘉下月即將要辦喜宴，去年初他向小13歲的女員工莊郁琳求婚成功，兩人感情走了兩年多仍是如膠似漆，時常會在社群媒體上以逗趣照片、影片高調曬愛情。
胡亦嘉曾在韓劇《愛的迫降》當紅時，在莊郁琳生日時，於街口支付辦公室內上演一齣台版《愛的迫降》，胡亦嘉借來軍服扮演北韓軍官利正赫，莊則是尹世理，在辦公室內還原主角在深夜男方用腳踏車接送女方回家的情節，閃瞎員工，當時員工還起鬨要兩人當場做親暱動作。
胡亦嘉在去年年初向莊郁琳求婚成功，在IG上大呼：「她答應了！」據悉，莊郁琳雖然貴為「準闆娘」，但在答應求婚後仍是每日準時上班，街口員工說她還比老闆還認真。兩人雖然大談辦公室戀情，但愛情之外不忘衝事業，莊郁琳是胡的最佳助手，還幫街口打下日本市場。
莊郁琳與胞姐皆是表特版美女，莊郁琳美國南加大畢業，姐姐是日本早稻田大學學歷，姐妹與富邦第三代蔡承道還是老友。
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