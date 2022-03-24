北市五星級酒店門口開槍 他逃5小時落網身上卻無作案槍枝

台北市中山區萬豪酒店門口下午發生的槍擊事件，警方查出遭開槍的賓利車主是一名國際投資公司的林姓董座，晚上7點在萬華逮捕53歲賴姓槍手，正在釐清他與林姓董座的關係，不排除是預謀犯案。

今天下午2點，賴姓槍手開妻子的賓士車到萬豪酒店門口停著，下車後闖入林姓董座的賓利車上。林姓董座當時在萬豪酒店裡開會，只有駕駛及秘書在車內前座，賴莫名問「這不是我的車嗎」？接著就與司機發生口角。

賴遭司機拉下車後，從包包內掏出一把手槍，朝賓利車左後方開1槍，接著站在路邊攔計程車逃逸，警方根據監視器鎖定他身分，晚上7點在萬華逮人。

警方查出賴有槍砲、毒品前科，在他身上未發現作案槍支，賴初步供稱已將槍丟掉，警方還在突破心房，查清他是否是受人教唆。