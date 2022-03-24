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進口咖啡豆內藏K他命 刑事局破跨國販毒集團

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局指出，全球疫情期間，世界各國入出境受到影響，導致毒品犯罪集團的犯案手法也開始改變，經常利用國際郵件包裹，以化整為零方式自境外運輸毒品入境。日前警方掌握以江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命，包裹入關後警方一路掌控，隨後逮捕江嫌、吳嫌等13人到案。

刑事局偵三隊表示，販毒集團去年底從比利時陸續寄送兩大袋咖啡豆到台灣，分別夾藏四公斤K他命，由于姓男子、葉姓男子領貨，再交給其他運毒同夥。

警方從包裹入關後一路監控，掌握葉嫌領貨後，上個月先逮捕葉嫌，隨後再逮捕接應的吳姓、李姓兩名男子；警方鎖定江嫌為幕後主嫌，另有黑幫背景的吳姓男子及其手下，陸續逮人，並起獲K他命5公斤及液態K他命3公斤，再逮捕負責領貨第2件包裹的于姓男子，及張姓、歐姓男子等人到案。

警方說，這2件利用國際郵件包裹運送毒品案件，由同一集團策劃，江、吳2嫌為幕後主使，成員間相互聯繫的網絡，都設有斷點躲避警方查緝；警方連續發動3波查緝行動，緝獲集團主謀，全案依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命。記者廖炳棋/翻攝
江姓男子為首的販毒集團，從比利時寄送咖啡豆包裹回台，內藏K他命。記者廖炳棋/翻攝

毒品 販毒 咖啡

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