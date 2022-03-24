快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市五星級酒店發生槍擊 男子朝汽車開槍後逃逸

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市中山區萬豪酒店門口，今天下午2點發生槍擊事件，開槍嫌犯無故闖入門口臨停的一輛黑色掀背車內，坐進去後與前座駕駛、乘客口角，駕駛下車將嫌犯拉出車外，沒料嫌犯從包包內掏出一把手槍，朝汽車左後方開1槍，接著攔計程車逃逸，警方正追緝中。

據了解，坐在該輛掀背車右前座的女子說，當時嫌犯無故開車門坐在後座，開口說「這不是我的車嗎？」雙方爭論一番，嫌犯遭拉下車後就開槍，行為非常詭異。

【中央社／台北24日電】

台北市萬豪酒店前今天下午發生槍擊事件，一輛停等門口的賓利轎車突然遭不明男子闖入，車上駕駛要求下車，對方竟持槍射擊座椅洩憤後逃逸，警方追緝中。

警方獲報，萬豪酒店下午2時14分發生槍擊事件，一名男子駕駛黑色賓士車到案發地後，下車走向停等在酒店前的賓利轎車，男子隨即自行上車坐上後座，賓利男駕駛見有不明男子突然闖入，喝令對方下車，雙方因此起衝突。

不料，賓士車男子竟突然持槍並朝座椅開槍洩憤，幸無人受傷，但賓利車內的男駕駛和女秘書當場嚇壞，開槍男子隨即下車徒步離開，再搭計程車逃逸。

賓利車上兩人均稱不認識開槍男子，近日也未和人結怨。警方正調閱監視器畫面追緝開槍男子。

萬豪酒店門口今天下午傳出槍聲。記者蔡翼謙／翻攝
萬豪酒店門口今天下午傳出槍聲。記者蔡翼謙／翻攝
萬豪酒店門口今天下午傳出槍聲。記者蔡翼謙／翻攝
萬豪酒店門口今天下午傳出槍聲。記者蔡翼謙／翻攝
萬豪酒店門口今天下午傳出槍聲。記者蔡翼謙／翻攝
萬豪酒店門口今天下午傳出槍聲。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 酒店

延伸閱讀

勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

棉絮、油脂影響汙水處理 北市衛工處幫管線「洗澡」

清明祭祖減少空汙 北市300處免費收運紙錢集中燒

1922平台4月退場 北市疫苗預約系統3月29日重啟

相關新聞

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

街口金融科技董事長胡亦嘉，被控追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，未公平對待投資人，不法獲利約9千萬元，調查局北機站今天...

北市五星級酒店發生槍擊 男子朝汽車開槍後逃逸

台北市中山區萬豪酒店門口，今天下午2點發生槍擊事件，開槍嫌犯無故闖入門口臨停的一輛黑色掀背車內，坐進去後與前座駕駛、乘客...

車上藏毒閃警攔查還撞路人 他因「毒樹果實」被判無罪

桃園市游姓男子購毒後藏在車內，因違規駕車被警方攔查不從，被包圍時還衝撞路上機車，2名路人及2名員警因而受傷；警方隨後在路...

中國電器驚爆內線交易 負責人周麗真遭搜索約談

調查局台北市調查處獲報，指生產「東亞」燈具聞名的中國電器公司董事長周麗真，涉在2010年3月18日公司發布減資重大消息前...

影／警追1.74公里逮毒駕男 嫌送辦另吞8萬多罰單

新北市新莊區48歲李姓男子，昨天下午攜毒駕車，途中行經民安西路101巷，遇警攔查不停駕車逃逸，警尾後鳴笛追捕1.74公里...

女山友獨攀對關山 失足墜谷不治

卅八歲林姓女山友獨攀玉山北北峰及對關山失聯，南投縣救難人員昨天中午在登山口五百公尺處，正下方約七十公尺深的平台發現她的遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。