北市五星級酒店發生槍擊 男子朝汽車開槍後逃逸

台北市中山區萬豪酒店門口，今天下午2點發生槍擊事件，開槍嫌犯無故闖入門口臨停的一輛黑色掀背車內，坐進去後與前座駕駛、乘客口角，駕駛下車將嫌犯拉出車外，沒料嫌犯從包包內掏出一把手槍，朝汽車左後方開1槍，接著攔計程車逃逸，警方正追緝中。

據了解，坐在該輛掀背車右前座的女子說，當時嫌犯無故開車門坐在後座，開口說「這不是我的車嗎？」雙方爭論一番，嫌犯遭拉下車後就開槍，行為非常詭異。

【中央社／台北24日電】

台北市萬豪酒店前今天下午發生槍擊事件，一輛停等門口的賓利轎車突然遭不明男子闖入，車上駕駛要求下車，對方竟持槍射擊座椅洩憤後逃逸，警方追緝中。

警方獲報，萬豪酒店下午2時14分發生槍擊事件，一名男子駕駛黑色賓士車到案發地後，下車走向停等在酒店前的賓利轎車，男子隨即自行上車坐上後座，賓利男駕駛見有不明男子突然闖入，喝令對方下車，雙方因此起衝突。

不料，賓士車男子竟突然持槍並朝座椅開槍洩憤，幸無人受傷，但賓利車內的男駕駛和女秘書當場嚇壞，開槍男子隨即下車徒步離開，再搭計程車逃逸。

賓利車上兩人均稱不認識開槍男子，近日也未和人結怨。警方正調閱監視器畫面追緝開槍男子。