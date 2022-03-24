車上藏毒閃警攔查還撞路人 他因「毒樹果實」被判無罪

桃園市游姓男子購毒後藏在車內，因違規駕車被警方攔查不從，被包圍時還衝撞路上機車，2名路人及2名員警因而受傷；警方隨後在路邊發現他棄車逃逸，於車內搜出海洛因、安非他命等，依毒品、妨害公務等罪嫌起訴，但桃園地院審酌警方未經搜車違反「毒樹果實」，證據無效，而游也未駕車撞警，2警是被破窗割傷，最終判游男無罪。

檢警調查，游姓男子2020年2月28日花14萬元買了海洛因2包、甲基安非他命3包並藏在車內，當晚因違規在八德區永福西街與福國北街口被林姓員警攔查，但他未依指示停車便駕車逃逸，隨後在晚上7時13分於介壽路一段與廣福路口遭警方圍捕。

據查，游男被圍仍不想下車，企圖離開現場，撞上在路口停等紅燈的兩名機車騎士，造成他們分別有左側足部挫傷及雙手食指擦傷、左手肘挫傷等傷勢；2名林姓警員為攔阻游男，便使用破窗尾蓋敲打他車窗，手部都被玻璃割傷，但游仍再度逃逸，並將車輛棄置在附近一處空地徒步逃逸，仍被逮。

員警很快就找到游男車輛，在裡面找到共5包毒品及吸毒器具，將他依毒品、刑法妨害公務及肇事逃逸等罪嫌送辦；然而法院審理時認為，游男車輛已非現場遺留物品，當下也無緊急情況，且駕駛座擋風玻璃被游男以帆布覆蓋、鐵皮掩飾在車前、車門緊閉，顯示他對車內隱私有期待，警方無令狀搜索已違反毒樹果實理論，取證無效。