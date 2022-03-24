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影／警追1.74公里逮毒駕男 嫌送辦另吞8萬多罰單
新北市新莊區48歲李姓男子，昨天下午攜毒駕車，途中行經民安西路101巷，遇警攔查不停駕車逃逸，警尾後鳴笛追捕1.74公里，直到李男駛回民安西路死巷，倒車衝撞警車試圖逃逸，被隨後趕到警力包圍就逮，事後警方於李男車內搜出大批毒品，帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦，另對其違規駕車開出10張罰單。
經查證，48歲李姓男子，以打零工維生。昨天下午近3時許，他攜帶大量毒品，駕駛一輛BMW3系列汽車，行經新北市新莊區民安西路101巷，卻未依號誌燈指示闖紅燈直行，被轄區巡邏警發現，立即鳴笛欲將他攔下盤查。
怎料，李男沒有停車，反而加快油門往前逃逸。警見裡難逃逸尾後追補。只見李男沿路危險駕駛，還在新莊區民安西路與俊英街248巷口，衝撞一輛停等紅燈的汽車，直到雙方追逐1.74公里，李男把車駛回民安西路196巷24號的無尾巷內，還不願意就逮，倒車撞擊巡邏警車企圖烙跑。
所幸支援警力趕抵，當場包圍拉下李男壓制逮捕，並在車上搜出安非他命10包（毛重9.4公克）、k他命18包（毛重18公克）、咖啡包10包（毛重30公克）等毒品，一併帶回偵辦。偵詢時，李男坦承持有否認販毒，警詢後，依毒品危害防制條例送辦外，並依規定舉發拒絕攔查、危險駕車、無照駕駛、闖紅燈及肇事逃逸等10張違規紅單，李男恐挨罰8萬3400元罰鍰。
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