警分局長分享工作成果 雙聲道開講用心有感更加乘

台中市警三分局分局長楊川，昨天前往台中廣播電臺接受專訪，在空中向聽眾朋友說明，在警察同仁的努力下，台中已然為成一座治安平穩的宜居城市，同時也向聽眾朋友分享防制詐欺、打擊毒品等議題，楊分局長以樸實親切的嗓音，與國台語雙聲道的方式，透過空中無線的廣播傳遞，拉近警察與民眾間的距離。

在訪談一開始，分局長楊川首先介紹警三分局的轄區狀況及特性，也向聽眾朋友說明台中市及警三分局的治安狀況，台中市長盧秀燕曾公開表示「身為市長，我比你們更重視治安！」，並要求台中警方遇有案件一定要「有案必破，而且要快破」。

楊分局長秉持這個原則，對於轄區內發生之犯罪，要求警察同仁強勢執法、快速打擊，不論任何形式的暴力犯罪，一定短期內迅速破案，而這樣成果也表現在相關的數據上，近期警三分局轄內各類刑事案件的統計，均呈現發生數降低、破獲率提升的趨勢，已然將臺中打造為治安平穩的宜居城市。

接著楊分局長也說明近期常見的假網拍詐騙、投資詐欺、ATM與網銀騙匯等詐欺手法，提醒聽眾朋友勿輕信來路不明的投資管道，遵照反詐騙3步驟「1、保持冷靜， 2、小心查證，3、撥打165」，以避免受騙上當，同時楊分局長也跟大家聊到青少年毒品的問題，教導家長可由「行為」、「外觀」及「物品」等3個面向來觀察家中的小孩是否染毒，並解說幾種青少年常因不諳法令誤觸法網的行為態樣，呼籲青少年一定要跟毒品說不！