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LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍性私密照。月前LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，高報案稱照片非本人；刑事局追查散布來源，上月通知兩名轉傳網友到案，其中1人竟是航空警察局保安警察大隊單姓警員，詢後依散布猥褻物品、加重誹謗罪嫌罪嫌函送。
航警局表示，身為執法人員，轉傳私密影像行為不當，已記過一次警惕，並加強內部管理，要求同仁切勿轉傳不雅影像。
據了解，1名網友在LINE群組轉傳照片時寫下「猜猜這是誰 110年社會新聞的頭版」，有人詢問身分，他回應「高嘉瑜吧！我也不知道真假」、「對啊有點像」，有人附和「也許是」，還貼出高的生活照對比，稱「手鍊一樣的感覺」。
刑事局分析網路資料「肉搜」，發現該網友是任職桃園市某電子公司的詹姓男子，通知說明，他稱在LINE的壘球群組看到照片後轉傳；警方瀏覽該群組，追出散布來源是航警局保大單姓警員，與詹男因打球認識，通知到案。
單稱是從其它群組轉傳照片，但說不出來源，警方檢視手機也找不到來源，詢後將兩人函送偵辦。
4張私密照透過LINE瘋傳，疑是男方在性行為時從第一視角掌鏡，女方露側臉，其中兩張裸身躺床。高嘉瑜聯繫警政署後由刑事局查處，上月15日派員赴高的國會辦公室受理報案，花1小時詢問高了解案情，就高提供的LINE群組截圖等資料追查。
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