快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍性私密照。月前LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，高報案稱照片非本人；刑事局追查散布來源，上月通知兩名轉傳網友到案，其中1人竟是航空警察局保安警察大隊單姓警員，詢後依散布猥褻物品、加重誹謗罪嫌罪嫌函送。

航警局表示，身為執法人員，轉傳私密影像行為不當，已記過一次警惕，並加強內部管理，要求同仁切勿轉傳不雅影像。

據了解，1名網友在LINE群組轉傳照片時寫下「猜猜這是誰 110年社會新聞的頭版」，有人詢問身分，他回應「高嘉瑜吧！我也不知道真假」、「對啊有點像」，有人附和「也許是」，還貼出高的生活照對比，稱「手鍊一樣的感覺」。

刑事局分析網路資料「肉搜」，發現該網友是任職桃園市某電子公司的詹姓男子，通知說明，他稱在LINE的壘球群組看到照片後轉傳；警方瀏覽該群組，追出散布來源是航警局保大單姓警員，與詹男因打球認識，通知到案。

單稱是從其它群組轉傳照片，但說不出來源，警方檢視手機也找不到來源，詢後將兩人函送偵辦。

4張私密照透過LINE瘋傳，疑是男方在性行為時從第一視角掌鏡，女方露側臉，其中兩張裸身躺床。高嘉瑜聯繫警政署後由刑事局查處，上月15日派員赴高的國會辦公室受理報案，花1小時詢問高了解案情，就高提供的LINE群組截圖等資料追查。

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍性私密照，月前LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，刑事局追查散布來源。聯合報系資料照
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍性私密照，月前LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，刑事局追查散布來源。聯合報系資料照

LINE 高嘉瑜 林秉樞 警察

延伸閱讀

財申／林俊憲喜再婚 高嘉瑜換3200萬新房、台積電賣了僅剩2張

白色春9 PARTY 邀高嘉瑜、黃瀞瑩捧花走秀

李彥秀回鍋選北市議員 藍現任議員憂成「藍版孝維組」

高嘉瑜基隆二伯父車禍身故 她發文悼念憶兒時

相關新聞

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍性私密照。月前LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，高報案稱照片非本人；...

前棒球國手陰經龍涉殺女友 檢方聲押獲准

前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，不滿交往中的台電協力廠商員工張女提分手，昨天在嘉義配電中心涉嫌持刀刺死張女，檢方...

買不起也租不起房 民團呼籲：內政部應正視租屋族困境

台灣房價高漲，青年普遍難以購屋，早已不是新聞。因此當房價過高、購屋困難時，越來越多年輕世代會選擇以租屋解決居住需求，根據永慶房屋2015年調查，台北市首次購屋的年齡已突破40歲，新北市則來到38歲，租屋已經成為青年的重要居住選項，而不再是早年「買房前的短暫過渡」。

失足墜落溪谷上午被尋獲！獨攀女山友魂斷對關山

玉山國家公園女山友獨攀對關山及玉山北北峰失聯意外，上午傳出不幸消息，南投消防局出動警消人員數十人搜尋，在失事地點一處溪谷...

警遭昔逮捕的槍砲犯砍傷 嫌下場出爐...遭判刑7年6月

新竹市第三警分局中華派出所長王新弘去年10月晚間與同事休假聚餐，遇到曾因持槍案被他查辦的董姓男子，董酒後懷恨在心，到廚房...

不滿提分手 前少棒國手刺死女包商

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，離婚後與台電張姓女包商交往十幾年，近來他懷疑女方提分手是另結新歡，昨在台電嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。