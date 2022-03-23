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警遭昔逮捕的槍砲犯砍傷 嫌下場出爐...遭判刑7年6月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市第三警分局中華派出所長王新弘去年10月晚間與同事休假聚餐，遇到曾因持槍案被他查辦的董姓男子，董酒後懷恨在心，到廚房拿生魚片刀，朝王的頸部猛刺，王送醫急救縫了70多針，董被王及在場員警壓制逮捕；新竹地院審理終結，依殺人未遂罪判刑7年6月。

判決書指出，2020年12月31日凌晨，董男因犯下槍砲案件遭新竹市警局第二分局查獲，當時王男任職二分局偵查隊偵查員，參與逮捕行動，事後將董法辦，問出其槍枝下落。王也成為派出所長。

去年10月3日晚間，董男到竹市一間餐廳消費，王男剛好也與同事在該處聚餐，董憶起王是曾查緝他槍砲案的刑警，加上不詳原因對王心生怨懟，便起身走向廚房，從料理台上拿起一把菜刀，隨後走向王座位後方，以左手按壓住王額頭，右手持菜刀割脖，並以菜刀攻擊頭部。

王男受到攻擊，奮力掙脫，在場友人見狀上前合力阻止董男暴行，並將王送醫急救，始倖免於難，不過卻受有前額部撕裂傷約20公分、頸部撕裂傷約20公分、頭皮部撕裂傷約10公分、左大拇指深部撕裂傷7公分傷害。

法官調查時，董男否認有殺人之意，辯稱當天酒醉，誤認王男是以前高中時期欺負過他的人，當時只想給對方教訓，不是要殺人。

但法官指出，菜刀刀刃長度超過30公分，且甚為鋒利，以此刀直接朝頸部切割，足以使對方恐因頸部動脈大量出血等情況喪命，更何況董男先以手按壓住王男額頭，顯然有欲以此方式固定住被害人、避免順利掙脫且更好攻擊之意，依其行為當時情節，確有忽然使人難以防備的情形，認定董有殺人意圖。

法官認為，董男在尚有他人用餐餐廳的公開場合，還敢持鋒利菜刀，以近身割頸方式攻擊警察頸部、頭部，造成王男身心受創，且影響社會秩序情節非輕，手段凶狠，惡性重大，犯後仍未反省，審酌依殺人未遂罪判刑7年6月。

王男的警察同事說，警察工作原本就高風險，逮捕犯嫌多到數不清，除非重大刑案或犯嫌具特殊特徵，否則很難對特定嫌犯有印象，但對嫌犯而言，這輩子可能只被一、兩名警察抓過，難保不會懷恨在心。王男平常工作認真，積極辦案爭取績效，卻遇上嫌犯挾怨報復攻擊，且犯後無悔意，實在很糟糕。

新竹市長林智堅前往慰問，他說，很不捨王姓所長因過去公務，卻偶然遭犯案者突襲。圖／報系資料照
新竹市長林智堅前往慰問，他說，很不捨王姓所長因過去公務，卻偶然遭犯案者突襲。圖／報系資料照

殺人 警察

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