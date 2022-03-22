疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

曾奪威廉波特少棒世界冠軍的台電員工陰經龍，與台電張姓女包商交往10幾年，近來疑女方提分手，他懷疑另結新歡，今在台電嘉義配電中心辦公室，涉持水果刀猛刺5刀殺害張女，警方今晚依殺人罪嫌送辦，嘉義地檢署訊後認為涉殺人罪嫌重大，恐有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據了解，55歲歲陰經龍結婚育有2女，51歲張姓女子也曾有婚姻生1子，後來皆離婚，兩人工作認識，交往長達12年但未婚，陰近年罹患口腔癌，也是張女照顧。

檢警查出，張姓女子最近疑提出分手，讓陰經龍心情相當低落，甚至懷疑是否另結新歡，多次爭吵，事先將30公分的水果刀藏在辦公室內務櫃，上午9點多他帶著兩張紙藉口送文件，走到另棟3樓張女辦公室，未多說話，直接拔刀朝她正面胸口、腹部猛刺，張女倒臥血泊、陰行凶後傻住恍惚，其他員工趕緊大喊「不要動」，將他帶到一旁房間隔離。

張姓女子當場失去生命跡象，送醫不治，檢方相驗發現，她右胸、右上臂、左胸、上腹部至少五個銳器傷，大量出血致命，後天將解剖釐清。

陰經龍被捕後，情緒平靜，一度辯稱「不小心刺到」，但檢警認為他屬預謀，檢察官訊問後，認為他涉殺人罪，犯罪嫌疑重大，且此罪為本刑5年以上重罪，恐有逃亡之虞，向法院聲請羈押。