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不滿洗錢被私吞 北聯幫7人涉綁3人逼簽9百萬本票

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北聯幫成員林姓男子，疑似不滿208萬元洗錢金額遭私吞，涉嫌教唆小弟綁走邱姓男子等3人，帶往山區毆打成熊貓眼，逼簽954萬元本票，幸好邱男趁機傳送訊息座標求救。北投警方獲報協請蘆洲分局趕赴現場，救出邱等3人，林男等7人今被依組織犯罪防制條例移送士林地檢署偵辦。

警方指出，林男疑似有詐騙不法金額在大陸地區，透過邱男等3人介紹認識「泰達幣及地下匯水」的業者，不料林男稱款項遭大陸業者私吞，涉嫌唆使呂姓小弟等人假裝約邱男等人見面，3月20日晚上9時許，直接在承德路7段某餐廳，強押至北投山區、板橋某處套房，毆打3人，眼睛周圍瘀青受傷，打成熊貓眼，甚至逼迫簽下借款契約書，及面額共954萬元的本票6張。

邱男向家人說要談生意後，外出便失蹤，家屬心急如焚。邱男趁林男等人帶他們前往蘆洲一家泡沫紅茶店時，求救傳遞所在位置的座標給女友，邱男女友和母親隨即至石牌派出所報案求救。

北投警方獲報後，協請蘆洲分局警方趕到現場，在泡沫紅茶店救出邱男等3人，依現行犯帶回林男等7人，查扣作案用球棒、開山刀、本票6張、借款契約書，警詢後依組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

警方查扣借款契約書。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣借款契約書。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣9百多萬元本票。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣9百多萬元本票。記者蕭雅娟／翻攝
林男等人涉嫌強押邱男等人上車。記者蕭雅娟／翻攝
林男等人涉嫌強押邱男等人上車。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方協請蘆洲警方第一時間趕赴泡沫紅茶店，救出被害人。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方協請蘆洲警方第一時間趕赴泡沫紅茶店，救出被害人。記者蕭雅娟／翻攝
警方依照組織犯罪等罪嫌移送林男等7人。記者蕭雅娟／翻攝
警方依照組織犯罪等罪嫌移送林男等7人。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣開山刀。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣開山刀。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣球棒。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣球棒。記者蕭雅娟／翻攝

北投 泰達幣

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