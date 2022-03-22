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前棒球國手涉殺害女友 檢警24日解剖釐清死因

中央社 / 嘉義市22日電

台電嘉義區營業處陰姓男員工疑與台電合作業者張女有感情糾紛，曾經是棒球國手的他今天涉嫌持刀刺死張女，檢警傍晚相驗，死者右胸等部位有5處刀傷，24日解剖釐清死因。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，經初步相驗，死者的右胸、右上臂、左側側胸、及上腹部等部位有5處刀傷，預計24日進行解剖，以釐清詳細死因及致命傷。

台電嘉義區營業處副處長顏國俊指出，陰姓男子在配電中心負責材料管理，平常表現盡責，張姓女子為台電合作的協力廠商員工，長期在配電中心辦公，2人皆單身，並不清楚2人的關係。

警方表示，現年56歲陰姓男子與51歲張女，在台電嘉義配電中心不同辦公大樓上班，陰男上午藉著送文件理由，前往張女上班的材料課，2人因細故爭執，陰男突然從身上拿出長約15公分的水果刀，剌向張女胸口等部位，張女倒臥血泊中，送醫不治，陰男行凶後，呆坐在地，其他員工見狀，將陰男隔開並通報119。

警方指出，陰男、張女原本是交往中的男女朋友，最近2人正在談論分手問題，2人今天上午在台電嘉義配電中心疑似又為了分手問題起爭執，陰男涉嫌持刀刺向張女，張女身中數刀，送醫不治。

警方據報到場，逮捕涉嫌行凶的陰姓男子，也查扣凶器水果刀，警訊後，晚間依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

顏國俊表示，陰男曾經是棒球國手，也曾是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，陰男在少棒時期投、打方面，表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊、當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今已30餘年。

台電 嘉義 分手 殺人

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