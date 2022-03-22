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單親媽毒駕無力繳9萬元罰款 台北分署核准分期

中央社 / 台北22日電

黃姓單親媽媽之前毒駕騎車，遭罰新台幣9萬元不繳，案件遭移送。行政執行署台北分署今天表示，考量她經濟狀況確實不佳，從寬核准讓她分期繳納。

台北分署發布新聞稿指出，年約40多歲、設籍新北市的黃姓女子民國107年9月14日清晨5時30分許，騎車行經台北市民生西路一帶，經員警攔查測試檢定有吸食毒品，同時因騎乘非她駕照種類的車輛，遭台北市交通事件裁決所依法裁罰9萬元，並吊扣駕照。

後來，黃女未繳罰款，案件於111年2月間移送台北分署執行，分署隨即扣押她在護理之家工作薪資債權。黃女日前到分署表示，現在每月實領薪資約2萬3000元，單親扶養國小的兒子，領薪水後要繳兒子的學費及安親費，所以身上沒有錢，想申請不要扣薪，願意每月分期繳納2000元。

分署執行人員調查後，審酌她經濟狀況確實不佳，也確實有繳納誠意，經徵得台北市交通事件裁決所同意後，從寬准她每月分期繳納2000元至清償為止。分署執行作為除貫徹執法外，也展現協助弱勢民眾溫情的一面

新聞稿最後提到，由於近年酒（毒）駕事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，卻仍有人心存僥倖，屢次觸法，喝酒及吸食毒品後駕車已成為全民公敵；分署呼籲，尚未繳納罰鍰的民眾應儘速繳納，如因經濟困難無法一次完納罰鍰，可向分署申辦分期繳納。至對於屢催不繳、惡意欠繳者，分署必將採取強力執行措施，以全力遏止酒（毒）駕歪風。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

毒品 毒駕 薪資

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