轉賣安非他命賺3千元價差 台南鐵工被判5年4月
黃姓鐵工去年4月間以通訊軟體與張姓男子聯繫，約定交易安非他命，中午收取張男2萬5000元，下午則將向上游取得重約15公克安非他命1包，轉賣給對方，賺取3000元價差，未料，張男另案遭偵辦，經警還原其手機通訊紀錄後循線查獲，黃男犯販賣二級毒品，處5年4月徒刑。
檢警調查，黃因施用毒品案件，先後經台南地院判決5月、4月確定，入監接續執行，2019年5月間執行完畢出監。未料，他出獄後，鋌而走險，向上游綽號「麻糬仔」，以2萬2000元購入安非他命1包，再以2萬5000元直接轉賣給張男，賺了一手。
然而，張男因販賣安非他命給藥腳而被查獲，經警溯源，還原其手機通訊紀錄，找到上游的黃姓男子，張男去年底則因分裝安非他命給下游12次，嘉義地院判他6年6月徒刑。
黃男在警詢、偵查及法院準備程序、審理中均坦承犯行，警方還原兩人在通訊軟體的對話紀錄及張男指證雙方交易毒品位置及行車路線等佐證。
台南地院合議庭認黃男前因施用毒品案件經執行完畢，卻未能記取教訓，依法加重其刑，且黃男於偵查及審判中均自白不諱，刑期先加後減。
合議庭審酌，黃男曾施用毒品，深知安非他命戕害人體身心健康之鉅，明知持有、販賣甲基安非他命為政府嚴厲查禁行為，竟不思戒慎行事，僅因貪圖小利，即無視法紀，販賣安非他命與他人牟利，所為有害他人身體健康，危害社會治安和善良秩序。惟念他犯後已坦承犯行不諱，且僅有1次犯行，販賣安非他命也非鉅量，所造成危害仍遠低於販賣毒品大盤或中盤者，依法量處其刑。
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