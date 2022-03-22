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毒蟲滿身「塑膠味」露餡遭逮 警還在車上搜出多包毒品
王姓男子日前搭乘友人的轎車，深夜從屏東開往高雄，一下高屏大橋就遇上警方路檢，當下心虛作勢藏匿物品，令警方起疑，隨後想逃跑又遭員警攔阻，經查才發現座位腳踏墊下藏有多包毒品，警詢後，將王男依毒品危害防制罪移送，同車的另外3人則是採尿化驗，釐清後續案情。
林園分局大寮分駐所員警，3月19日晚上11時40分，於高屏大橋高雄端下橋處執行路檢勤務，發現一輛轎車上駕駛含乘客共4人，遇警方檢查時，其中王男乘客在拿證件給員警時，故意將東西掉落在腳踏墊上，作勢藏匿物品，令警方起疑。
由於動作異常，王男擔心被發現，還故意往車道方向逃逸，仍遭警方攔阻，當下他相當慌張，不斷撥電話裝忙，殊不知，又被警方聞到濃濃塑膠味，疑有吸食K他命，便立刻要求搜索車內。
經警方搜索後，發現王男座位下的繳納墊，藏有1個隨身包，內有4包毒品海洛因、5包毒品安非他命、3包K他命及1包毒品FM2，當場人贓俱獲，被警方帶回派出所訊問。警詢後，將王男依毒品危害防制罪移送，同車的另外3人則是進行採尿化驗，釐清後續案情。
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