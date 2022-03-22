新莊頂樓加蓋當賭場充毒窟 新北巿府鐵腕拆個精光

新北市新莊區一處老舊公寓頂樓鐵皮加蓋屋，跨年防疫期間連續2次被查獲經營賭場且群聚吸毒，警方凌晨攻堅逮人時，還有1名3條通緝的李姓男子爬窗跳樓，卡在漆黑無光的防火巷半空中被救下。市政府近日已將這處違建強制拆除。

新莊頭前重劃區很多土地都已改建高級住宅大樓，頭興街周邊還有一些2層樓或3層樓老舊公寓，1名有毒品前科的37歲陳姓女子承租某公寓3樓，去年12月被查獲在頂樓鐵皮屋經營天九牌賭場，移送地檢署訊後交保候傳。

接著今年1月，陳女又在原址被查獲抽頭供人聚賭骰子，而且還有安非他命、海洛因毒品，屋內9個人當中便有2名通緝犯，45歲李男是毒品、詐欺、竊盜通緝，25歲張姓女子毒品通緝。