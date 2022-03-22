快訊

嘉義婚宴敬酒「惹疫」？ 陳時中：即日禁逐桌敬茶敬酒

第28期疫苗明10時起預約 預約平台4月起退場

讓「人民有感」新北警長黃宗仁感謝土城義警、民防

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁今天出席土城義警民防300人集訓講習，他感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能，成為警察公部門與民間社區的聯絡橋梁。

為加強義警、民防勤務運作，今天在土城警分局8樓禮堂舉辦幹部任務聯合訓練講習，參訓人數達335人，新北市警察局長黃宗仁與副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全一同出席慰勉受訓人員。訓練課程包括「警察警棍術及綜合逮捕術」、「選舉投開票所警衛勤務工作要領」、「防詐欺宣導」、「全民國防教育」等專業課程。

黃宗仁表示，「警友、民防、義警、志工、守望相助」等「五力」是維持社會治安不可獲得力量，共同維護治安犯罪預防反詐騙宣導，目的就是要讓「人民有感」、「免於恐懼」，享有安和樂利的優質生活環境，同時也感謝義警及民防人員能做為警察手眼的延伸，協助發掘轄區治安死角，營造安居樂業優質的環境。

黃宗仁感謝民防、義警弟兄們的無私付出，讓警方在面對疫情所帶來的嚴峻挑戰下，能立即破獲「史上最大海洛因走私案」、「中和千萬搶案」、「五股超商ATM持槍強盜案」、「新店行刑式槍擊案」、「永和分屍案」等五大矚目案件，過程是辛苦的，成果是豐碩的，具體成效展現於2021年遠見雜誌、今周刊、經濟日報、聯合報及內政部警政署等四大治安民調均為六都第一名。

要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能。圖／警方提供

警察 分屍案

延伸閱讀

住板橋「很光榮」不愛說自己來自新北？ 北部人解惑真正原因

警察得力夥伴 瑞芳「五力」三百人護治安

汐止義警、民防大會師 新北警局長慰勉

東北角民防義警訓練 市警局長黃宗仁肯定民力助警執勤

相關新聞

慶生口角起殺機 男揪友持摺疊刀刺人心窩殺人未遂起訴

台中市劉姓男子等人在去年12月間前往北屯區的KTV慶生，期間與人發生口角衝突，劉等人涉嫌持刀刺中廖姓男子的左胸，造成廖有...

超速飆車撞死婦人 網稱「德東飆車王」警：查無紀錄

簡姓男子涉嫌在今年3月18日在北市士林區超速撞死婦人，士林分局對此指出，簡男遭媒體、網友稱為「德東飆車王」但警方沒有查出...

彭文正律師張靜被聲押 法院當庭釋放：拘提合法有疑義

台東檢警昨持搜索票，搜索媒體人彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回部分證物，張靜也被帶回警訊，晚間送台東地檢署複訊，檢...

影／20歲屁孩駕豪車帶雙槍摩鐵開毒趴 K味誘使警察登門

新北市有2名年輕人日前開著賓士轎車到蘆洲區某汽車旅館開毒趴，凌晨時分突然門鈴響起，他們疑因吸毒精神恍惚，以為又有訪客上門...

數位虛擬犯罪猖獗 調查局與AIT舉辦跨境打擊犯罪

COVID-19疫情蔓延，不僅加重人們對網路依賴，也促使數位犯罪更加猖獗。調查局今與外交部、美國在台協會（AIT）、日本...

影／男開車過中線 手機還放A片 新北警攔下查獲毒品包

王姓男子昨在新北市汐止區開車左搖右晃還開過中線，員警攔下盤查時其手機還正在播放A片，員警眼尖在車內查獲毒咖啡包。無照開車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。