讓「人民有感」新北警長黃宗仁感謝土城義警、民防
要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁今天出席土城義警民防300人集訓講習，他感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能，成為警察公部門與民間社區的聯絡橋梁。
為加強義警、民防勤務運作，今天在土城警分局8樓禮堂舉辦幹部任務聯合訓練講習，參訓人數達335人，新北市警察局長黃宗仁與副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全一同出席慰勉受訓人員。訓練課程包括「警察警棍術及綜合逮捕術」、「選舉投開票所警衛勤務工作要領」、「防詐欺宣導」、「全民國防教育」等專業課程。
黃宗仁表示，「警友、民防、義警、志工、守望相助」等「五力」是維持社會治安不可獲得力量，共同維護治安犯罪預防反詐騙宣導，目的就是要讓「人民有感」、「免於恐懼」，享有安和樂利的優質生活環境，同時也感謝義警及民防人員能做為警察手眼的延伸，協助發掘轄區治安死角，營造安居樂業優質的環境。
黃宗仁感謝民防、義警弟兄們的無私付出，讓警方在面對疫情所帶來的嚴峻挑戰下，能立即破獲「史上最大海洛因走私案」、「中和千萬搶案」、「五股超商ATM持槍強盜案」、「新店行刑式槍擊案」、「永和分屍案」等五大矚目案件，過程是辛苦的，成果是豐碩的，具體成效展現於2021年遠見雜誌、今周刊、經濟日報、聯合報及內政部警政署等四大治安民調均為六都第一名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言