讓「人民有感」新北警長黃宗仁感謝土城義警、民防

要讓「人民有感」，新北市警察局長黃宗仁今天出席土城義警民防300人集訓講習，他感謝土城義警、民防人員發揮協助維護治安、交通的功能，成為警察公部門與民間社區的聯絡橋梁。

為加強義警、民防勤務運作，今天在土城警分局8樓禮堂舉辦幹部任務聯合訓練講習，參訓人數達335人，新北市警察局長黃宗仁與副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全一同出席慰勉受訓人員。訓練課程包括「警察警棍術及綜合逮捕術」、「選舉投開票所警衛勤務工作要領」、「防詐欺宣導」、「全民國防教育」等專業課程。

黃宗仁表示，「警友、民防、義警、志工、守望相助」等「五力」是維持社會治安不可獲得力量，共同維護治安犯罪預防反詐騙宣導，目的就是要讓「人民有感」、「免於恐懼」，享有安和樂利的優質生活環境，同時也感謝義警及民防人員能做為警察手眼的延伸，協助發掘轄區治安死角，營造安居樂業優質的環境。