慶生口角起殺機 男揪友持摺疊刀刺人心窩殺人未遂起訴

台中市劉姓男子等人在去年12月間前往北屯區的KTV慶生，期間與人發生口角衝突，劉等人涉嫌持刀刺中廖姓男子的左胸，造成廖有血胸、心臟破裂等傷勢，劉在案發後投案，警方循線帶回劉等涉案5人，查扣涉案凶刀，台中地檢署偵結，今依殺人未遂、聚眾鬥毆罪起訴。

起訴指出，劉姓男子（24歲）綽號「小黑」與多名友人在去年12月11日深夜11時許，前往北屯區的KTV，替徐姓友人慶生，期間在包廂內，劉因細故與呂姓男子起口角，因而心生不滿，找來綽號「小凱」的陳姓男子（28歲）、綽號「英國」的楊姓男子（18歲）到場支援。

楊男、陳男在隔天凌晨2時許開車到場，劉、楊先與呂姓男子口角，接著劉、楊、陳三人追打呂，廖姓男子（18歲）見呂被打，也上前與劉扭打，劉因一時氣憤，拿出預藏的摺疊刀，朝廖的臉、胸等要害猛刺，導致廖有氣胸、血胸、心臟破裂等傷勢後倒地，幸好即時送醫搶救，才沒鬧出人命。

劉男行凶搭車逃逸，在北屯區中清路一間檳榔攤外，清洗雙手血跡，在徒步到附近的超商外，搭乘計程車到大里區的汽車旅館休息，同日清晨5時許，劉在友人勸說下，前往警局投案，警方當場逮捕劉，查扣染血的血衣、手機與摺疊刀。