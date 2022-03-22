超速飆車撞死婦人 網稱「德東飆車王」警：查無紀錄

簡姓男子涉嫌在今年3月18日在北市士林區超速撞死婦人，士林分局對此指出，簡男遭媒體、網友稱為「德東飆車王」但警方沒有查出簡男相關遭檢舉的公共危險或飆車紀錄。經訪談附近居民，確實經常聽聞車輛疑超速行駛聲響，但飆車車輛有很多台，德東飆車王應非是特定人物。

今年3月18日晚上約18時54分，30多歲簡男涉嫌在士東路與芝玉路2段口，超速行駛，行經無號誌路口，未減速，直接衝撞欲過馬路的3名行人，造成謝姓婦人死亡及2名學生重傷，簡男遭依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後20萬交保。

士林分局今指出，本案車禍案件，初步研判肇因為涉嫌超速行駛及不停讓行人等違規，簡男從事網路工作事業，無公共危險及毒品前科，雖有6筆車輛違規紀錄，項目為「為未繫安全帶」及「違規停車」查無相關檢舉公共危險或飆車等報案紀錄。

士林分局統計，士東路段各項交通違規取締，今年迄今共864件，其中闖紅燈44件、無照駕駛8件、逆向行駛9件及行人違規42件，執法取締交通違規強度，將持續努力，以降低交通事故發生率。