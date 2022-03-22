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彭文正律師張靜被聲押 法院當庭釋放：無妨害秘密犯行

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東檢警昨持搜索票，搜索媒體人彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回部分證物，張靜也被帶回警訊，晚間送台東地檢署複訊，檢方詢問張到今天凌晨2點，訊後依涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌，向法院聲請羈押，院方裁定當庭釋放。

台東地方法院裁定書指出，張靜並無涉犯妨害秘密犯行，檢察官依據刑事訴訟法拘提程序違法，傳喚時也未註明「被告」身分，核發拘票合法性有疑義，裁定當庭釋放。

張靜說，檢方指他涉妨害秘密、個人資料保護法，是2020年的案子，當時有人提告他經營髮廊的女友，他請助理連絡保全公司，將髮廊內監視器約4小時的影片，複製到隨身碟後，作為當時辦案證據，沒想到居然被檢察官拿來作為控告他的證據。

張靜強調，該影片他沒看過，檢方訊問時他就強調「無罪、也拒絕交保」，到法院他也堅持一樣說法，「如果犯罪就把我關起來」，他直言走了一招險棋，因為喪失了一個交保的選擇權，不是釋放就是收押，但是交保是他絕對不要的選擇。

台東地檢署檢察官今天凌晨偵訊問張靜到2點後認定，張涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌重大，本案尚有證人未到案，張無固定住所，且與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押。

張靜強調他無罪，因此跟檢察官、法官都要求「絕不交保」。記者卜敏正／攝影
張靜強調他無罪，因此跟檢察官、法官都要求「絕不交保」。記者卜敏正／攝影
張靜強調他無罪，因此跟檢察官、法官都要求「絕不交保」。記者卜敏正／攝影
張靜強調他無罪，因此跟檢察官、法官都要求「絕不交保」。記者卜敏正／攝影

張靜 台東

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