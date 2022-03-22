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影／20歲屁孩駕豪車帶雙槍摩鐵開毒趴 K味誘使警察登門

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名年輕人日前開著賓士轎車到蘆洲區某汽車旅館開毒趴，凌晨時分突然門鈴響起，他們疑因吸毒精神恍惚，以為又有訪客上門，沒想到開啟車庫門，卻發現竟是警察臨檢。後來房內被搜出2把手槍、11包毒咖啡。

蘆洲派出所所長李明翰、巡佐王柏森、警員田茂立、陳正偉，11日凌晨1時34分到蘆洲區集賢路某汽車旅館臨檢，遠遠就聞到K他命菸味，循著氣味去按房間門鈴，22歲李姓、21歲詹姓男子恍神一起開門迎賓，看到警察整個傻掉。

員警進屋搜索，除了找到11包毒品咖啡、K他命殘渣吸管、還有改造手槍和空氣槍各1把、23發子彈、21顆鋼彈和塑膠彈等物。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

由於2名嫌犯年僅20出頭歲，出入開賓士豪車，身上有槍有毒，案情明顯不單純，警方表示將持續溯源追查槍枝及毒品來源。

2名年輕人持有手槍和毒品，被警方移送法辦。記者林昭彰／翻攝
2名年輕人持有手槍和毒品，被警方移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方在旅館房間內搜出毒品咖啡包。記者林昭彰／翻攝
警方在旅館房間內搜出毒品咖啡包。記者林昭彰／翻攝
警方在旅館房間搜出2把改造手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝
警方在旅館房間搜出2把改造手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝

毒品 警察

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