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數位虛擬犯罪猖獗 調查局與AIT舉辦跨境打擊犯罪
COVID-19疫情蔓延，不僅加重人們對網路依賴，也促使數位犯罪更加猖獗。調查局今與外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）及斯洛伐克經濟文化辦事處（SECO）共同舉辦「2022全球合作暨訓練架構(GCTF)-數位犯罪防制國際研習營」，研討策進作為。
調查局自2018年首度參與GCTF，迄今舉辦的會議包括2018「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，2019「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，2020「防制新冠肺炎相關犯罪國際研習營」，2021「洗錢防制國際研習營」。
今年因應急遽增加的虛擬資產網路犯罪態樣，以數位犯罪防制為討論核心，著重理論技術與實務經驗結合，未來將持續精進執法能量，盼能推升國際合作，消弭跨境犯罪。
研習營由法務部長蔡清祥、調查局長王俊力局代表開幕致詞，美國、澳洲、日本及斯洛伐克相關單位專家，與調查局洗錢防制處、資通安全處人員，以跨境視訊會議方式分享各國案例與經驗，計邀請30餘國、近350名執法人員上線參與，建立安全夥伴關係。
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