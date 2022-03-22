聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男開車過中線 手機還放A片 新北警攔下查獲毒品包
王姓男子昨在新北市汐止區開車左搖右晃還開過中線，員警攔下盤查時其手機還正在播放A片，員警眼尖在車內查獲毒咖啡包。無照開車的王男先辯稱可能是前天搭載友人所遺留，最後才坦承是買來施用的，警詢後依毒品罪送辦，無照駕駛部分另依道路交通管理處罰條例開單告發。
汐止警分局社后派出所員警昨天凌晨4時50分，巡邏行經汐止區福德二路上發現一輛紅色小客車，行車搖擺不定，還一度差點跨越雙黃線，員警見狀立即上前攔查。
員警攔停該車後發現駕駛王姓男子（41歲），一邊開車竟然還邊看手機，螢幕隱約還看得到在播放成人影片，王男急忙解釋說是朋友轉傳影片給他，剛好點開在播放而已，員警盤查過程中，王男神情恍惚、談吐反應遲鈍，坦承自己無照駕駛，接著又主動詢問要不要檢查一下。
員警仔細檢查車輛及隨身物品，果然在駕駛座旁垃圾桶內，發現一包毒品咖啡包殘渣袋，王男先辯稱可能是前天搭載友人所遺留，但員警隨後又在王男口袋找到一包尚未拆封的毒品咖啡包，王男這才坦承是自己要購買來施用的，警詢後依毒品罪送辦，無照駕駛部分另依道路交通管理處罰條例開單告發。
社后派出所長陳建榮呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，請遠離毒品，提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、切勿以身試法；另外為了自身及用路人安全，千萬不要無照駕駛，警方查獲一定開單告發，別貪圖方便做出損人害己的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言