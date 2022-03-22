影／男開車過中線 手機還放A片 新北警攔下查獲毒品包

王姓男子昨在新北市汐止區開車左搖右晃還開過中線，員警攔下盤查時其手機還正在播放A片，員警眼尖在車內查獲毒咖啡包。無照開車的王男先辯稱可能是前天搭載友人所遺留，最後才坦承是買來施用的，警詢後依毒品罪送辦，無照駕駛部分另依道路交通管理處罰條例開單告發。

汐止警分局社后派出所員警昨天凌晨4時50分，巡邏行經汐止區福德二路上發現一輛紅色小客車，行車搖擺不定，還一度差點跨越雙黃線，員警見狀立即上前攔查。

員警攔停該車後發現駕駛王姓男子（41歲），一邊開車竟然還邊看手機，螢幕隱約還看得到在播放成人影片，王男急忙解釋說是朋友轉傳影片給他，剛好點開在播放而已，員警盤查過程中，王男神情恍惚、談吐反應遲鈍，坦承自己無照駕駛，接著又主動詢問要不要檢查一下。

員警仔細檢查車輛及隨身物品，果然在駕駛座旁垃圾桶內，發現一包毒品咖啡包殘渣袋，王男先辯稱可能是前天搭載友人所遺留，但員警隨後又在王男口袋找到一包尚未拆封的毒品咖啡包，王男這才坦承是自己要購買來施用的，警詢後依毒品罪送辦，無照駕駛部分另依道路交通管理處罰條例開單告發。