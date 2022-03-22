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高雄男見警慌張丟包毒品 鬼祟行徑監視器電眼全拍下
高雄23歲羅姓男子深夜在超商前徘徊，見員警騎機車迎面而來，立即到隔壁店家騎樓丟包毒品，員警見男子行跡詭異盤查，發現騎樓桌子放有2包咖啡包，羅男矢口否認，但鄰居門前的監視器將羅男丟棄咖啡包的行徑全都錄，員警調出畫面後讓男子啞口無言。
鼓山分局旗津分駐所巡佐林照祥、警員李孟倫、蔡宜哲，前天晚間11點30分許，巡經旗津區中洲三路超商時，發現原本坐在超商門口的羅男，見到員警靠近立刻起身往隔壁店家騎樓走去，隨後在攤位旁故作淡定滑手機。
突如其來的舉動反而引起員警注意而趨前盤查，馬上在騎樓桌上發現2包咖啡包，羅男否認持有咖啡包，辯稱因為沒有駕照才會突然離開機車，避免被開單。
後來員警見店家門口監視器正對騎樓，立即聯繫店家幫忙調閱監視器畫面釐清，果然發現咖啡包就是羅男情急之下所棄置。
看到員警出示監視器畫面的羅男百口莫辯，坦承持有咖啡包。初步了解，羅男從事遊藝場工作，表示因工作太累才會想要藉此紓壓，卻做了最錯誤的選擇。
羅男持有毒咖啡包被驗出有二級毒品安非他命成分，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，將羅男移送偵辦。
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