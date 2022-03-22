警查違停車赫見失聯移工 起出逾200克毒品逮2人

台南市永康警分局前天下午發現路旁怠速車輛違停形跡可疑，警盤查發現車上兩人都是移工，其中1人失聯移工趁隙將毒品丟棄，經警起出進一步查獲逾200公克安非他命及毒咖啡包，警詢後將兩人依毒品危害防制條例及入出國移民法送辦，持續追查上游藥頭中。

永康警分局鹽行所警員陳佑裕、顏偉桐是前天下午3點半執行巡邏勤務時，發現台1省道永康區中正北路、和平路口有輛轎車違停，且29歲團姓駕駛及23歲楊姓乘客神色慌張，經盤查兩人都是越南籍移工，楊某經進一步追查為失聯移工，警命楊下車。

然此時楊員手卻插在口袋不願伸出，警見狀命其將可疑物品交出，此時楊嫌卻用力將不明物品丟往路邊鐵皮廢墟內。

警方待支援警力到達控制現場，於廢墟內草叢發現楊嫌丟棄安非他命毒品1包，當場立刻逮捕團嫌及楊嫌，隨即在車內駕駛座油門處再查獲安非他命毒品3包、毒品咖啡包26包，共計查獲安非他命毒品4包（78.01公克）、毒品咖啡包26包（125.84公克）。經清理搜查團嫌、楊嫌身上與車上共查扣現金8萬9000元，警方懷疑兩人涉及販毒，送辦後持續追查中。

永康警分局長甘炎民表示，由於近期發現與查獲許多零星移工個案涉及吸食、持有毒品，正積極掃蕩與整頓轄移工群聚處所，防止毒品滲入移工族群。