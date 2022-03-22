聽新聞
test
0:00 / 0:00
警查違停車赫見失聯移工 起出逾200克毒品逮2人
台南市永康警分局前天下午發現路旁怠速車輛違停形跡可疑，警盤查發現車上兩人都是移工，其中1人失聯移工趁隙將毒品丟棄，經警起出進一步查獲逾200公克安非他命及毒咖啡包，警詢後將兩人依毒品危害防制條例及入出國移民法送辦，持續追查上游藥頭中。
永康警分局鹽行所警員陳佑裕、顏偉桐是前天下午3點半執行巡邏勤務時，發現台1省道永康區中正北路、和平路口有輛轎車違停，且29歲團姓駕駛及23歲楊姓乘客神色慌張，經盤查兩人都是越南籍移工，楊某經進一步追查為失聯移工，警命楊下車。
然此時楊員手卻插在口袋不願伸出，警見狀命其將可疑物品交出，此時楊嫌卻用力將不明物品丟往路邊鐵皮廢墟內。
警方待支援警力到達控制現場，於廢墟內草叢發現楊嫌丟棄安非他命毒品1包，當場立刻逮捕團嫌及楊嫌，隨即在車內駕駛座油門處再查獲安非他命毒品3包、毒品咖啡包26包，共計查獲安非他命毒品4包（78.01公克）、毒品咖啡包26包（125.84公克）。經清理搜查團嫌、楊嫌身上與車上共查扣現金8萬9000元，警方懷疑兩人涉及販毒，送辦後持續追查中。
永康警分局長甘炎民表示，由於近期發現與查獲許多零星移工個案涉及吸食、持有毒品，正積極掃蕩與整頓轄移工群聚處所，防止毒品滲入移工族群。
南市警局副局長劉崇智昨傍晚遷往鹽行派出所頒發線上破獲重大毒品案，表揚鹽行所員警第一線付出與認真，感謝為市民維護治安所展現成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言