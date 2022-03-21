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高雄火鍋店槍案迅速偵破 警長頒破案茶勉基層

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市六合路一家知名火鍋店，19日晚間發生槍擊案，警方案發後4小時內宣告破案，涉嫌開槍的許姓犯嫌也經檢方聲押獲准，市長陳其邁昨受訪時給警方高度肯定，今市警局長黃明昭也代表頒發破案茶、激勵金給新興分局，同時也向不法分子宣示，若敢在高雄市滋事，警方決不放過。

許姓犯嫌與黃姓男子因中古車行經營權問題產生糾紛，19日晚間9時許持改造衝鋒槍衝入火鍋店，朝黃男連開多槍，黃身中3槍倒地，送醫後成功脫險，許嫌案發後開車逃逸，仍被警方鎖定行蹤，隔天凌晨0時45分順利落網，案發不到4小時就宣布破案。

陳其邁昨受訪時肯定員警辛勞，也強調高雄相較其他五都，槍擊案件數以較去年、前年大幅減少，今指示黃明昭代表頒發破案茶及獎勵金，感謝警察同仁積極偵辦，防止兇嫌在外逃竄造成恐慌。

警方表示，高雄市近3年槍枝犯罪，前年發生13件，去年發生6件，有逐年下降趨勢，去年發生數還是六都中第二低，今年也僅發生1件，顯見本局員警在積極查緝作為下，目前有關槍枝犯罪行為，已有逐年遞減之成效。

今黃明昭頒完破案茶後，也強調為貫徹、落實肅槍工作，即日起將執行專案肅槍行動，全面檢肅非法槍械，以減少槍械危害社會治安。

警方也向不法份子喊話，若敢在高雄市犯罪滋事，警方絕不放過，日後將持續強化掃蕩槍械改造工廠，並追查槍械供給流向及來源，防制槍擊案件發生，以淨化社會治安，共維安全生活環境。

警察局長黃明昭（中）頒獎慰勉破案有功人員。圖／警方提供
警察局長黃明昭（中）頒獎慰勉破案有功人員。圖／警方提供
警察局長黃明昭（右三）頒獎慰勉破案有功人員。圖／警方提供
警察局長黃明昭（右三）頒獎慰勉破案有功人員。圖／警方提供

高雄市 槍擊 火鍋

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