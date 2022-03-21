買槍試射送子彈？ 毒犯生意頭腦用錯地方遭逮

涉嫌犯下多起販賣槍械案件的黃姓毒品通緝犯，十分會做生意，自110年起在雲林、嘉義地區兜售非制式手槍，黃嫌會帶著買家前往空曠處試射，熟客還能免費贈送子彈。但本月18日近午夜時分，在國道西螺休息站上廁所時，遭警方趁機逮捕。

被逮的黃嫌相當有生意頭腦，已於雲林、嘉義地區兜售非制式手槍1年多。黃嫌會帶著買家先到無人空曠處試射，買家對手槍品質和手感滿意再購買，甚至還會贈送熟客免費子彈。成交後再把賺到的錢，拿去購買一級毒品海洛因、二級毒品安非他命施用。

警方於3月17、18日接獲線報，黃嫌在雲林北港地區出沒，黃嫌相當機警不輕易下車，在警方調閱監視器及車牌辨識後，趁黃嫌在國道西螺休息站下車，正要前往男廁時上前逮人，被查獲非制式手槍2支、彈匣4個、子彈118顆、子彈半成品7個、彈殼12個、撞針1支、9.31克黑色火藥、0.26克海洛因、0.19克安非他命等證物。

黃嫌遭逮捕時說，「我很累了」、「我走投無路了」，警方才知黃嫌身上盤纏用盡，隨時可能犯下其他刑案。經雲林縣警局刑警大隊長曾順光2日埋伏追緝，黃嫌於3月19日移請臺灣雲林地方檢察署偵辦，接續入監服刑。