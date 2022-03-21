快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偵查員涉施暴看護 刑事局：深感遺憾 調查後已送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

刑事警察局偵九大隊林姓偵查員今被爆對家中看護動粗，雙方互相提告，刑事局今出面說明，全案雖與公務無關，但涉嫌觸法部分，警方主動調查後已依妨害自由、強制罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將林員調職靜候調查，行政責任將在偵結後追懲。

據悉，林姓男子在刑事局偵九大隊擔任偵查員，今傳出他對家中看護「掐頸」，並表明警察身分，恐嚇工作做不好要將看護抓去關，使看護心生畏懼，上月趁家中無人打電話向勞動部求助，並驗傷提告林男傷害、恐嚇等罪，林男得知後也告看護遺棄、傷害等罪。

刑事局表示，林男母親患病生活無法自理多年，他雇用外籍看護照料母親，卻因照護問題，認為看護涉嫌傷害母親，又衍生林男後續對看護涉嫌傷害、妨害自由。

雖屬林男個人私下不當行為，刑事局獲悉後仍主動調查，已依妨害自由、強制罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將林男調至內勤職務靜候調查，行政責任將在案件偵結後追懲。

經仲介調解，林男正與看護和解中，刑事局也將林男列為關懷輔導對象；刑事局說，針對同仁勤餘涉及不法，警方深感遺憾，將加強同仁法制觀念。

林男聲明，其母失智8年，是巴氏量表0分的重度患者，感覺痛苦也無法言語，無法自己進食、如廁，原本是由林男與姊姊負責照顧，為讓母親受妥善照顧，6年前改請看護負責照顧。起初雙方互動良好，但2年前換新看護後，發現她並不擅長照顧失智患者，因疫情影響也無法換看護，母親最近病情加重，種種原因雙方關係越來越差。

林男說，「我們長期以來對看護粗魯對待母親的情況感到無奈」，看著母親身體變差，日積月累的壓力導致情緒控管不佳，才發生「大家都不樂見的情況」，已深自檢討和深表歉意，案件已進入司法程序，願用一切代價做後續彌補處理。

林男表示，他因長期照顧母親壓力沉重，又因看護粗魯對待母親，才會傷害看護。記者李隆揆／翻攝
林男表示，他因長期照顧母親壓力沉重，又因看護粗魯對待母親，才會傷害看護。記者李隆揆／翻攝

外籍看護 警察 患者

延伸閱讀

偵查員涉虐外籍女看護糾紛案 刑事局：依法究辦

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

菲籍看護凌晨3點得拔草還遭猥褻 雇主聽妻返家告誡：不要講

假公益團體1周騙走500餘萬 刑事局籲慎防詐騙

相關新聞

偵查員涉施暴看護 刑事局：深感遺憾 調查後已送辦

刑事警察局偵九大隊林姓偵查員今被爆對家中看護動粗，雙方互相提告，刑事局今出面說明，全案雖與公務無關，但涉嫌觸法部分，警方...

副駕抓癢被罰不甘心 國道警：安全帶腋下通過不合規定

一名女網友在Dcard社群網站PO文，因為抓癢把安全帶拉到腋下，瞬間被拍下開罰單，她認為執法過當，「抓癢」違規引發熱議。...

500萬買凶殺人 天道盟天鳴會長涉教唆殺人起訴

天道盟濟公會八里分會前會長「八哥」林文章，去年遭男子蔡易昇埋伏連開2槍身亡，士林地檢署依照殺人罪嫌起訴蔡，並循線追出天道...

彭文正的律師張靜事務所被搜 張靜：查水錶、政治追殺

台東地檢署指揮台東縣警局，今天上午持搜索票，依涉妨害秘密、個人資料保護法，到律師張靜住處和事務所，及其女友住處搜查，張靜...

比黃金貴的「鈀金」 嘉義分署24日全台首度拍賣

行政執行署嘉義分署本月24日將進行全台首次的「鈀金」拍賣，是日前毒品案中的扣押物；什麼是「鈀金」？嘉義分署表示，這是種有...

毒蟲自撞車上搜出海洛因 跟警嗆賭贏到免錢牢飯

高雄40歲許姓男子前天下午5時許在小港區自撞路樹，一度受困車內，幸脫困後未受傷，但眼尖員警發現他車內踏墊有數包白色粉末，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。