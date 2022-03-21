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偵查員涉施暴看護 刑事局：深感遺憾 調查後已送辦
刑事警察局偵九大隊林姓偵查員今被爆對家中看護動粗，雙方互相提告，刑事局今出面說明，全案雖與公務無關，但涉嫌觸法部分，警方主動調查後已依妨害自由、強制罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將林員調職靜候調查，行政責任將在偵結後追懲。
據悉，林姓男子在刑事局偵九大隊擔任偵查員，今傳出他對家中看護「掐頸」，並表明警察身分，恐嚇工作做不好要將看護抓去關，使看護心生畏懼，上月趁家中無人打電話向勞動部求助，並驗傷提告林男傷害、恐嚇等罪，林男得知後也告看護遺棄、傷害等罪。
刑事局表示，林男母親患病生活無法自理多年，他雇用外籍看護照料母親，卻因照護問題，認為看護涉嫌傷害母親，又衍生林男後續對看護涉嫌傷害、妨害自由。
雖屬林男個人私下不當行為，刑事局獲悉後仍主動調查，已依妨害自由、強制罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將林男調至內勤職務靜候調查，行政責任將在案件偵結後追懲。
經仲介調解，林男正與看護和解中，刑事局也將林男列為關懷輔導對象；刑事局說，針對同仁勤餘涉及不法，警方深感遺憾，將加強同仁法制觀念。
林男聲明，其母失智8年，是巴氏量表0分的重度患者，感覺痛苦也無法言語，無法自己進食、如廁，原本是由林男與姊姊負責照顧，為讓母親受妥善照顧，6年前改請看護負責照顧。起初雙方互動良好，但2年前換新看護後，發現她並不擅長照顧失智患者，因疫情影響也無法換看護，母親最近病情加重，種種原因雙方關係越來越差。
林男說，「我們長期以來對看護粗魯對待母親的情況感到無奈」，看著母親身體變差，日積月累的壓力導致情緒控管不佳，才發生「大家都不樂見的情況」，已深自檢討和深表歉意，案件已進入司法程序，願用一切代價做後續彌補處理。
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