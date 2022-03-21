500萬買凶殺人 天道盟天鳴會長涉教唆殺人起訴

天道盟濟公會八里分會前會長「八哥」林文章，去年遭男子蔡易昇埋伏連開2槍身亡，士林地檢署依照殺人罪嫌起訴蔡，並循線追出天道盟天鳴會會長李宗漢涉教唆殺人、幹部魏義騰涉幫助殺人，蔡男胞妹蔡女涉洗錢罪，全案偵結依法起訴3人。

起訴指出，暱稱「戴戴」之人和死者林文章有仇恨，囑託54歲李宗漢尋找槍手，李男在2021年2月17日下午1時許，命不知情的48歲魏義騰協助安排和槍手蔡易昇見面，李、蔡見面後，涉嫌以2百萬價格教唆蔡對林開槍，如果林文章死亡就允諾給5百萬報酬。

去年2月17日至27日間，蔡男告知魏已答應要殺害林文章，請求魏男提示林文章居住地址，魏知情後涉嫌協助蔡男用臉書尋找「八哥」林文章照片，但又恐懼刑責，騎機車指引蔡男到林文章住家附近。

2021年4月12日下午2時許，蔡男涉嫌在林文章家附近埋伏，見到林現身後，朝林文章胸部連開2槍，子彈從肩膀射入。肺臟、氣管、主動脈、右心房槍彈創上，致多器官槍彈創傷出血當場死亡；蔡男隨即奔跑至警局投案，蔡涉嫌殺人罪遭羈押禁見，案件由士林地方法院審理中。

藏身幕後的「戴戴」在事發後，出錢委任黃姓律師（不起訴）替蔡易昇辯護，也墊付看守所花用，並由暱稱「大支」支人和黃律師聯絡。案發後4個月，蔡易昇胞妹蔡女涉嫌和李宗漢相約在淡水某寺廟參拜，李男出面允諾支付500萬元，當場交付50萬元現金後，約定尾款分期每月交付，以此轉移蔡易昇殺人不法所得，隱匿戴戴是幕後出資者。

去年9月李男、蔡女相約在淡水水灣餐廳見面，交付120萬元現金給蔡女，去年10月兩人再度見面，李向蔡女稱「疑似被警方鎖定」僅交付3萬元生活費，並相約12月在新店碧潭風景區見面，但12月檢警搜索2人。

蔡女拿到170萬元現金，使用其中74萬餘元，警方搜索蔡女住處，查出60萬元現金和銀行存摺等物，並找到紙本遺書「交代男友要保留金額替胞兄買房」

警方以緊張高點法測謊鑑定，蔡易昇的心理其生理反應，指出李宗漢與他談論殺人報酬。李宗漢供稱，「戴戴」委託他找槍手狙擊林文章，所以挑選和八里較無地緣關係、急需用錢的蔡易昇作案，允諾500萬元報酬教唆殺人，案發後已交付170萬元給蔡女。魏也坦承協助帶領槍手蔡男到林文章出沒區域勘查地形。

檢方依認定，李宗漢涉販教唆殺人、洗錢罪嫌起訴；魏義騰涉犯幫助殺人罪嫌，但除了自白犯罪，也作證供出殺人案件重要事項，檢方建請法院依照證人保護法減刑。蔡女部分依洗錢罪嫌起訴，但蔡女與殺人案無關，考量認罪願意繳回已使用的74萬3148元，建請法院給予緩刑機會。