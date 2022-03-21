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影／副駕抓癢被罰不甘心 國道警：安全帶腋下通過不合規定

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一名女網友在Dcard社群網站PO文，因為抓癢把安全帶拉到腋下，瞬間被拍下開罰單，她認為執法過當，「抓癢」違規引發熱議。開單的國道警察出面回應，三點式安全帶必須過肩，腋下通過會有安全慮，未依規定繫安全帶的罰單依法有據，也不會撤銷。

坐在駕駛座旁，抓癢被開罰事件，在Dcard引發熱烈討論，原PO發文表示，「今天男朋友傳了一張照片給我，跟我說被開了一張未依規定繫安全帶」，她納悶明明上車第一件事就是繫安全帶，怎麼會被開單？她看到照片後更是覺得誇張，原來只是她抓癢拉下安全帶，瞬間被拍下違規了。

原PO表示「我只是背很癢抓一下就放回來了，打電話去開罰單位詢問，對方回應『因為安全帶繫在腋下』所以開罰」，她認為實在「誇張到家！」「連背癢想抓都這麼難了嗎？」

開單的國道公路警察局第二大隊證實確有這張罰單，指出肩部安全帶位置可依個人調整，惟應置在手臂上端以上，女網友將手往後伸的動作，如突然發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而過去行政法院也有多起判決支持，國道警方基於民眾安全為最高考量，仍將嚴格執法，以保護國道用路人安全。

國道二隊副大隊長范楊健表示，三點式安全帶從右肩延至胸前斜下，橫跨過胸口至左臀部側邊，扣入固定點，並於繞過固定點後，橫過腹部直至右臀部，最後連結至座椅側邊靠近地板的固定點，整體呈現 V 字型，車身發生撞擊，安全帶可將駕駛、乘客固定在座椅之上，避免人體與車內結構產生碰撞。

國道事故統計，過去3年61人死亡因未繫安全帶，占了三成，今年至今也有7人死亡，國道警察規畫擴大安全帶執法專案，呼籲用路人繫好安全帶，幼童也應依規定安置於在安全椅，保護自己也保護家人。

國道公路警察局第二大隊說明安全帶正確繫法，並規畫擴大安全帶執法專案。圖／國道公路警察局第二大隊提供
國道公路警察局第二大隊說明安全帶正確繫法，並規畫擴大安全帶執法專案。圖／國道公路警察局第二大隊提供
女網友抓癢違規事件引發熱議，開單的國道警察出面回應，未依規定繫安全帶的罰單依法有據，也不會撤銷。圖／國道公路警察局第二大隊提供
女網友抓癢違規事件引發熱議，開單的國道警察出面回應，未依規定繫安全帶的罰單依法有據，也不會撤銷。圖／國道公路警察局第二大隊提供

國道 罰單 警察

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