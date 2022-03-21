影／投資電商獲利50％ 退休商嘗甜頭再匯7.8萬警急阻

台中市張姓男子已退休，曾從事批發生意，張在月初時在認識一名女網友，女網友推薦可以投資「東森貿易」，獲利可達50％，張17日匯款2.8萬元，對方客服即告知，帳面已獲利1.5萬元，張嘗到甜頭，隔天要再匯款7.8萬元，但匯款用途說不清出，行員通知警方到場阻詐，張才聽取警方建議，得知已中歹徒投資詐騙陷阱。

據查，64歲張姓男子曾擔任批發商，已經退休，不過他日前在網路上認識一名女網友，該名女網友告知，想在退休之後，成為一個快活老人，有管道可以投資「東森貿易」，獲利豐厚，若不相信，可以先小額投資試試看，張不疑有他，在17日時，先匯款2.8萬元，沒想到錢一入帳，歹徒就佯裝客服，打電話告知張已獲利1.5萬元，但需要一周才能入帳。

張男看到一投資馬上賺錢，隔天趕緊又要到銀行再匯款7.8萬元，希望能擴大獲利，不過行員詢問張匯款目的時，張一下說是貨款交付，一下說是投資，匯款目的的說法反覆不一，行員認為可能是遭歹徒詐騙，趕緊通知第二警分局永興所警員劉宛瑜、洪暄富到場阻詐，經過警方、行員的聯手勸導、說明之下，張才知道之前匯款的2.8萬元已被騙走，但感謝警方保住7.8萬元。