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比黃金貴的「鈀金」 嘉義分署24日全台首度拍賣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署本月24日將進行全台首次的「鈀金」拍賣，是日前毒品案中的扣押物；什麼是「鈀金」？嘉義分署表示，這是種有光澤的銀白色金屬，常被當作是珠寶的原料，有「最貴的貴金屬」之稱，比黃金還貴！鈀金對氫的反應比鉑金大，因此也會被拿來當作氫化或脫氫催化劑，有逐漸取代鉑金當作是汽車觸媒轉化器材料的趨勢，是相關珠寶、汽車產業重要的原料。

嘉義分署表示，這次拍賣的鈀金，是由雲林地檢署偵辦毒品案件中扣押沒收而來，沒收原物的狀態是煉製毒品的原料「氯化鈀」。有鑑於鈀的價值不斐，如果進行沒收銷毀，會造成資源的白白浪費，實在可惜，所以，才促成了這次的拍賣。拍賣將在本月24日上午10時於嘉義分署（嘉義市中山路96號）拍賣室進行拍賣。拍賣的鈀金是3塊已經提煉過的鈀金塊（含袋總重1609公克）及鈀金尾渣（含袋重2565公克）。

執行官穆治平表示，鈀金並不是違禁品，只是查獲時被當作催化劑使用，任何人都可以來投標競買，鈀金是汽車業、珠寶產業重要原料，預計會吸引這方面專業人士興趣。這3塊鈀金、尾渣一齊拍賣。

嘉義分署指出，現在正值國際局勢動盪、俄烏仍交戰之際，一切原物料價格都在走俏看漲，國際間貴金屬之交易行情更是不斷攀升，對於懂貴金屬、懂投資的人來說，這次的拍賣，絕對是行家們最佳的出手時機。

有關於多少底價分署不方便透露，據了解，應在百萬元以上。

拍賣會將於嘉義分署拍賣室進行拍賣。圖／行政執行署嘉義分署提供
拍賣會將於嘉義分署拍賣室進行拍賣。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署將進行全台首次的「鈀金」拍賣。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署將進行全台首次的「鈀金」拍賣。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 毒品 珠寶

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