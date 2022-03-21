毒蟲自撞車上搜出海洛因 跟警嗆賭贏到免錢牢飯

高雄40歲許姓男子前天下午5時許在小港區自撞路樹，一度受困車內，幸脫困後未受傷，但眼尖員警發現他車內踏墊有數包白色粉末，但他跟員警打賭「驗出來不是毒，你要請我吃飯」，後經初篩確認為海洛因及安非他命。

許打賭失敗，警請他吃免費牢飯，全案警詢後依毒品危害防制條例移送法辦，至於是否吸毒後駕車，警方已採尿送驗。

警方調查，19日下午5時許，許男高速沿鳳鳴路由西向東行駛，行經鳳鳴路與中林路口時，自撞對向車道路樹，許男轎車安全氣囊全數爆開，一度受困車內。

小港分局大林派出所員警與消防人員獲報後到場，經後門協助許男脫困，但詢問事故緣由時，許男卻神情驟變，不僅言詞表達不清，還閃避警方提問，後來員警巡視車輛內部，發現在車內腳踏墊下方，藏有數包白色粉末。

許男見藏毒事情東窗事發，還跟員警打包票「那不是啦，如果驗出來不是毒，你要請我吃飯」，不過警方也跟許男打包票，「驗出來一定有啦」，果真初篩後，驗出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命成分，員警才轉頭向許男說「你發了啦」。

許車上共查獲海洛因3.97公克、安非他命0.49公克，全案警詢後，依依毒品危害防制條例移送法辦。