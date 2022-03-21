紅燈右轉露餡 男通緝還載毒趴趴走被逮

新北市一名男子今天凌晨開車行經桃園市，在路口因紅燈右轉被巡邏員警攔下盤查，警方發現他不僅是詐欺通緝犯，還是列管的毒品人口，並當場在其車上查獲4包毒咖啡包，讓他啞口無言，全案依毒品罪嫌移送法辦，詐欺通緝部分則解送歸案。

大園警分局指出，埔心派出所警員楊雨龍、趙孝軒今天凌晨3時許巡邏行經中正東路與埔心街口，看見一輛紅色轎車違規紅燈右轉，隨即上前攔查。

警方查驗身分發現，發現駕駛黃姓男子（39歲）不僅是經新北地檢署發布的詐欺通緝犯，還是其他分局列管的毒品強制採尿人口，立即將黃男上銬逮捕。

員警後續執行附帶搜索，還當場在駕駛座旁查獲4包毒咖啡包，經初步檢驗後都呈二級毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署，通緝部分解送新北地檢署。