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偵查員涉虐外籍女看護糾紛案 刑事局：依法究辦

中央社 / 台北21日電

媒體報導，1名林姓警官懷疑聘僱的印尼女移工涉施虐失智母，竟私刑虐打女看護。刑事局今天表示，此為林員個人不當行為，已依法送辦並調整職務待查，並列為關懷輔導對象。

鏡週刊今天報導，刑事局1名林姓警官懷疑印尼籍女移工對其母照顧不周，涉嫌虐待，竟對她上銬拖行、呼巴掌和掐脖，甚至寒冷冬夜還將她趕出家門兩夜等情事，女移工不堪凌虐於月前逃出林家，已透過律師對林提告。

對此，刑事局副局長黃家琦今天對外說明，任職偵查第九大隊的林姓偵查員平日侍母至孝，但因母罹患失智症而無法自理生活，便聘請外籍看護長期照料，但因此案外籍看護涉嫌對林母有傷害情事，林姓偵查員也對外籍看護涉嫌傷害和妨害自由等情形。

黃家琦表示，經查本案為林姓偵查員個人私下不當行為，雖和公務無關，但他涉嫌觸法部分，刑事局獲悉後已主動介入調查，並依妨害自由、強制等罪嫌移送新北地檢署參辦，並將他調整至內勤職務，靜候調查，行政責任則待偵結後追責。

由於林姓偵查員事後深表悔意，黃家琦說，經仲介調解下，林姓偵查員已與外籍看護和解中，刑事局也將他列為關懷輔導對象。

黃家琦表示，針對林姓偵查員勤餘個人行為涉及不法，刑事局深感遺憾，將持續加強同仁法治觀念，並列為案例教育宣導。

林姓偵查員也透過聲明稿表示，母親失智已8年，且為重度患者、不易照護，先前所聘外籍看護任內都相處極佳，但2年前換聘新外籍看護卻發現不擅照顧失智病患，雖曾反映要求更換，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響未果，種種原因使得僱傭雙方關係越來越差。

他說，自己和姊姊長期以來對於外籍看護粗魯對待母親的方式，感到無力、無奈，也不知如何教導她要感同身受，加上母親健康日益變差，日積月累導致自己情緒控管不佳，才發生大家都不樂見的情況，已深自檢討和深表歉意。

林姓偵查員表示，此案已進入司法程序，自己願用一切代價做後續彌補，身為家中唯一經濟支柱，只希望能保有工作支撐家庭，並為治安奉獻微薄之力以贖罪，祈求能獲得當事人及社會的原諒。

外籍看護 失智症 移工

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