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毒咖啡分裝場藏身高雄鬧區 警扮藥腳登門逮人

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄35歲徐姓男子承租新興區民生一路某大樓，涉嫌在內經營毒品咖啡包分裝工廠牟利，警方日前趁徐嫌午睡剛醒，突襲套房搜索，查扣三級毒品卡西酮198.57公克等毒品、分裝工具等，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新興分局16日執行緝毒專案勤務，持搜索票前往民生一路 一棟大樓執行搜索，趁徐嫌剛睡醒鬆懈之際，扮演藥腳登門購毒，徐不以為意開門，就被警方亮出搜索票查緝，徐男一時反應不及，只能乖乖就範。

警方現場查扣大批毒品原料及粉末共1181餘公克，卡西酮198.57公克、橘色不明粉末230.4公克、白色不明粉末753公克，以及大批分裝毒品使用工具，包括分裝空袋3700個、封口機1台、電子磅秤4個等物品。

警方表示，徐嫌是在套房內將第三級毒品卡西酮，分裝後摻入不明粉末，再以封口機密合包裝，企圖偽裝成一般咖啡包對外販售。全案偵詢後，將徐嫌依違反毒品危害制條例，移送高雄地檢署偵辦。

警方在屋內查扣毒咖啡分裝設備及毒品原料等物。圖／讀者提供
警方在屋內查扣毒咖啡分裝設備及毒品原料等物。圖／讀者提供
警方在屋內查扣毒咖啡分裝設備及毒品原料等物。圖／讀者提供
警方在屋內查扣毒咖啡分裝設備及毒品原料等物。圖／讀者提供
警方在屋內查扣毒咖啡分裝設備及毒品原料等物。圖／讀者提供
警方在屋內查扣毒咖啡分裝設備及毒品原料等物。圖／讀者提供
警方登門時徐嫌才剛午睡醒來，打著赤膊看到警察上門，只能乖乖配合。圖／讀者提供
警方登門時徐嫌才剛午睡醒來，打著赤膊看到警察上門，只能乖乖配合。圖／讀者提供

毒品 套房 咖啡

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