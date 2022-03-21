毒咖啡分裝場藏身高雄鬧區 警扮藥腳登門逮人

高雄35歲徐姓男子承租新興區民生一路某大樓，涉嫌在內經營毒品咖啡包分裝工廠牟利，警方日前趁徐嫌午睡剛醒，突襲套房搜索，查扣三級毒品卡西酮198.57公克等毒品、分裝工具等，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新興分局16日執行緝毒專案勤務，持搜索票前往民生一路 一棟大樓執行搜索，趁徐嫌剛睡醒鬆懈之際，扮演藥腳登門購毒，徐不以為意開門，就被警方亮出搜索票查緝，徐男一時反應不及，只能乖乖就範。

警方現場查扣大批毒品原料及粉末共1181餘公克，卡西酮198.57公克、橘色不明粉末230.4公克、白色不明粉末753公克，以及大批分裝毒品使用工具，包括分裝空袋3700個、封口機1台、電子磅秤4個等物品。