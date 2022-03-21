聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒咖啡分裝場藏身高雄鬧區 警扮藥腳登門逮人
高雄35歲徐姓男子承租新興區民生一路某大樓，涉嫌在內經營毒品咖啡包分裝工廠牟利，警方日前趁徐嫌午睡剛醒，突襲套房搜索，查扣三級毒品卡西酮198.57公克等毒品、分裝工具等，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
新興分局16日執行緝毒專案勤務，持搜索票前往民生一路 一棟大樓執行搜索，趁徐嫌剛睡醒鬆懈之際，扮演藥腳登門購毒，徐不以為意開門，就被警方亮出搜索票查緝，徐男一時反應不及，只能乖乖就範。
警方現場查扣大批毒品原料及粉末共1181餘公克，卡西酮198.57公克、橘色不明粉末230.4公克、白色不明粉末753公克，以及大批分裝毒品使用工具，包括分裝空袋3700個、封口機1台、電子磅秤4個等物品。
警方表示，徐嫌是在套房內將第三級毒品卡西酮，分裝後摻入不明粉末，再以封口機密合包裝，企圖偽裝成一般咖啡包對外販售。全案偵詢後，將徐嫌依違反毒品危害制條例，移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言