不滿公司拆夥 高雄男闖火鍋店開槍尋仇 檢訊後聲押獲准

高雄經營中古車行的許姓犯嫌（41歲），不滿合夥的黃姓男子（38歲）企圖拆夥，昨天晚間9時30分許，許男持衝鋒槍衝入六合路一間知名火鍋店，當著眾多客人面對著黃男連開多槍，黃身中3槍倒地，許嫌趁亂逃逸，警方今凌晨零時45分許，在大寮區逮到許嫌，許供稱與黃男因中古車行經營問題起殺機，檢方複訊後依殺人罪聲押獲准。

警方調查，許嫌與黃男合夥經營中古車行，但許不滿黃男企圖拆夥吃下股份，兩人因此結怨。

昨天晚間9時許，黃男到火鍋店用餐，許嫌由友人載著前往，許嫌進去餐廳找黃男談判，未料雙方爆發口角，許步出店外後，回到車上拿出一把衝鋒槍，車上友人來不及阻止，許便大搖大擺走入店內，不顧在場還有廿多名客人正在用餐，對著黃男就猛開槍。

黃男左、右肩膀各中一槍貫穿，臉部顴骨則卡1顆子彈，當場倒地不起，許嫌案後趁亂逃逸，一度還想搶下店外一名婦人的機車，遭拒後拔腿就跑，後來開車往大寮方向逃逸。

黃男送醫緊急開刀取出子彈，幸運撿回一命，警方獲報後迅速鎖定許嫌身分，今凌晨在大寮區民權街一帶攔到許嫌，許見優勢警力躲不過，乖乖下車就逮。

警方在車上起獲兩把改造手槍、38發子彈，但許嫌進入店內是持「衝鋒槍」，追問之下他才坦承案後「棄槍」。今凌晨大批警力押著許嫌重返現場，在中正路某銀行旁的花圃，找到被他丟棄的「MP9」改造衝鋒槍，槍身已無子彈。

開槍當時店內還有客人用餐，許嫌不顧子彈恐傷及無辜，嚇得整間店客人奪門而出。

據目擊民眾指出，起初傳出三聲槍響，後來又有兩聲「碰！碰！」聲響，以為是鞭炮，看到有人逃出店外，才驚覺發生槍擊案。

高雄市警局長黃明昭氣得譴責許嫌作法「人神共憤」，他也對造成市民驚嚇感到抱歉。