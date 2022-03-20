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影／6年前賭博糾紛今揪人到廟會打傷人 清水警逮捕6嫌

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

因為6年前賭博糾紛，二名男子今天和朋友共6人帶瓦斯槍與鋁棒等物，到台中市沙鹿區正在辦廟會的宮廟尋仇，涉嫌打傷二人，警方啓動快打部隊，迅速將6人全部帶回偵辦中。

今天中午1點39分，清水警分局獲報，沙鹿區福至路的廟會活動有人打架，經警方立即啓動快打趕到現場時發現，現場動手男子已離開。

警方調查，沙鹿區28歲顏姓男子舉辦廟會活動，顏男與嫌犯35歲陳男及39歲洪男，6年前因賭博而產生嫌隙，陳、洪嫌與友人共6人，今天到顏男的廟會活動現場，持棒及瓦斯槍打傷在場被害人27歲蔡男，頭部、頸部有鈍挫傷，打傷35歲陳男，頭部、頸部有鈍挫傷，傷者被送醫救治後，都無生命危險，陳嫌及洪嫌逃離現場時，將瓦斯槍丟棄於附近公園草叢。

清水警分局獲報後立即趕到現場，雖已無打架情形，立即成立專案小組並即時掌握身分已將6名男子帶到案說明，查扣涉案鋁棒4支、瓦斯空氣槍2把。

警方表示，此案將依涉嫌刑法妨害秩序、恐嚇、傷害、殺人未遂罪函請台中地檢署偵辦及社維法裁處，警方於暴力等不法行為，將積極查辦，絶不寛貸。

台中市清水警分局今天逮捕到廟會涉嫌打傷人的6名男子。圖／民眾提供
台中市清水警分局今天逮捕到廟會涉嫌打傷人的6名男子。圖／民眾提供

賭博 恐嚇

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