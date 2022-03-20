男載女性友人到酒店上班 開車搖晃...警查獲毒咖啡包

24歲柯姓男子昨天深夜11點多駕駛轎車要載女性友人趕到酒店上班，車上還有男性友人。3人行經台南市中華西路柯駕車經過警方路檢點疑車速過快前行車不穩，員警發覺可疑攔下，在車上查獲毒品咖啡包及K盤含少量K他命殘渣。據了解，柯因女生友人上班快遲到，如果遲到她會被扣錢，他才開得比較快。

為防制酒駕及毒駕，台南市警二分局執行警政署路檢勤務，昨天晚上11點30分，在中華西路進行擴大路檢時，南門所所長周有謚等帶班執行路檢中，攔查直行車遇路檢點前晃動不穩，於是把車攔下盤查，車內柯姓男駕駛，搭載姚姓女友人(24歲）和吳姓男子(23歲）。

員警在車內中央扶手置物箱內，起獲咖啡包一包及K盤，K盤內含毒品愷他命殘渣一個，柯表示K盤等毒品都是他的，姚女和吳都否認持有毒品。警方說，因3人經尿液初步篩檢均呈陽性反應，但咖啡包將進一步複驗成份，將待複驗結果追查相關刑責。

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