文山再興社區女兒牆倒塌 台北市還有9443件頂加還沒拆

台北市文山區興隆路三段255巷的再興社區，一處頂樓的女兒牆昨日中午突然倒塌，造成3樓與4樓陽台毀損，墜落水泥磁磚也砸毀停放一樓的休旅車。事實上，2014年南港興中路也發生頂加火災，當時台北市長柯文哲就說要掃頂加違建。北市建管處今表示，北市頂加違建總計有31290件，已處理21847件，還有9443件尚未拆除，而再興社區崩塌原因，已請三大技師公會現場鑑定中。

再興社區頂樓女兒牆倒塌，總計7戶住戶受到影響，疏散25名大人、45名小孩。建管處表示，該建物為地上5層、地下2層建物，非列管海砂屋，昨日接獲通報後，已即刻委派建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等前往現場咖查，後續會儘速釐清崩塌原因。

對於2014年南港興中路發生頂加火災，柯文哲當時表示要掃頂加違建，這8年來到底拆了多少戶？建管處今回應，北市自2015年起，共查報1449件屋頂違建涉及影響公共安全案件，目前已處理1344件，其餘均列入本年度專案限期辦理完成。