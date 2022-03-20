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29名移工凌晨嗨開毒趴 警臨檢查獲61包咖啡包

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市林園警分局員警今天凌晨執行深夜擴大臨檢勤務，至大寮區光明路二段一間小吃部外時聽到裡面傳出吵雜音樂聲，員警當場查獲現場29名越南籍移工隨著音樂搖擺，桌上除了啤酒、食物，還有毒品61包咖啡包、安非他命、K他命等，全案詢後依毒品危害防制條例送辦。

林園警分局員警今天凌晨2時許進行深夜臨檢，到達光明路二段一間小吃部外時，店鐵門雖拉下但店內傳出震耳欲聾的音樂聲，正好這時有一組客人要離開，員警立即將人攔下，進入店中臨檢。

員警一打開包廂門，發現多名男女正沉浸在派對中，搖頭晃腦隨著音樂狂歡，桌上有多瓶啤酒、食物還有各式毒品咖啡包，立即大喊「不要動！趴下！證件拿出來」。員警清點現場4個包廂內共有29名越南籍移工相約開毒趴，其中有4名是逃逸移工，查獲包含「含笑半步癲」等毒品咖啡包61包、安非他命5小包、K他命4小包及20包殘渣袋，全案詢後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

林園分局表示，針對該小吃店提供場所供不特定人吸毒，已通報高雄市政府相關主管機關聯合稽查，違規部分辦理裁罰處分。警方提醒，吸食毒品易成癮，不僅殘害個人健康，更引發犯罪問題，一旦沾染毒品，不但無法輕易擺脫，終其一生都受毒癮的控制及身體的病痛所苦並且斷送美好前程，警方將透過各項集會活動宣導毒品防制作為，建立互信的基礎，共同阻絕毒品入侵社區。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園警分局員警今天凌晨2時許執行臨檢，當場查獲29名外籍移工正在開毒趴，全案依毒品危害防治條例送辦。記者陳玫伶／翻攝

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