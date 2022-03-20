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影／中隊長反鎖槍械室 保七以恐嚇送辦 另祭行政處分

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，昨天深夜11時許，在媒體群組發布千字文，控訴遭單位不當處分，異地調整職務，並將自己反鎖在槍械室，經保七幹部溝通後，莊在凌晨3時離開槍械室，保七總隊今早表示，全案將依恐嚇罪，將莊送辦，另報警政署調查、針對違紀行為議處。

保七總隊長李政曉說，第二中隊長莊理德過去在2019年10月曾言詞騷擾女警，被記申誡一次，2020年11月在勤務中參加飲宴未依規定出入勤，申誡一次，另外今年2月8日中午時段，勤務中飲酒違反報告紀律，經調查屬實，在今年3月18日，召開人評會，認定行為不適合擔任主管職務，調整為非主管警務員，並記過處理，調離現職。

李政曉說，莊因此次職務異動，不服處分，未依規定提出救濟，反而在昨天深夜，假藉主管清點槍械為由，進入槍械室後反鎖，以激烈手段表達訴求，因槍械涉及個人、同仁安全，行為已涉及刑法恐嚇罪，「此風不可長」，依法報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，另外行政違紀部分，另外陳報警政署，組成專案小組調查，追究責任議處。

保七總隊第三大隊第二中隊莊理德，在19日深夜11時許，在媒體新聞群組內，發布一段說明影片，以及多達3000多字的文章，內容有17項的控訴，包括總隊縱容匿名檢舉、調職處分不符規定和比例原則等，將自己反鎖在槍械室內表達訴求，還要媒體找監察委員立案調查。

另外，莊理德案發時，除了二度直播槍械室內的狀況之外，還在個人臉書寫下蘇東坡作品《洗兒戲作》，「人皆養子望聰明，我被聰明誤一生。惟願孩兒愚且魯，無災無難到公卿」，以表達自己懷才不遇的心境。

保七總隊第三大隊第二中隊位於西區樂群街，中隊現有員額46人，槍械室內有46把短槍、8把長槍，短槍子彈3060發、長槍子彈1600發。

保七三大二中隊長莊理德反鎖駐地槍械室控訴不公，保七總隊長李政曉（左三）今早會同幹部，說明處置狀況。記者陳宏睿／攝影
保七三大二中隊長莊理德反鎖駐地槍械室控訴不公，保七總隊長李政曉（左三）今早會同幹部，說明處置狀況。記者陳宏睿／攝影
保七三大二中隊長莊理德案發時，在臉書直播自己反鎖槍械室的狀況。圖／翻攝自莊理德臉書
保七三大二中隊長莊理德案發時，在臉書直播自己反鎖槍械室的狀況。圖／翻攝自莊理德臉書
保七三大二中隊長莊理德在昨天深夜控訴調動不公，將自己反鎖在槍械室，驚動總隊長、警政署督察等人到場處理。記者陳宏睿／攝影
保七三大二中隊長莊理德在昨天深夜控訴調動不公，將自己反鎖在槍械室，驚動總隊長、警政署督察等人到場處理。記者陳宏睿／攝影

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