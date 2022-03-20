鐵片飛砸女師枉死 62警3天過濾近兩千台車 終破案！

高雄市中山高中62歲李姓女老師家住屏東，17日上午開車行經台88線快速道路到學校上課，突遭對向飛來鐵片砸破擋風玻璃當場慘死。屏東警分局專案小組偵辦，過濾交流道監視器畫面、國道門型資料交叉比對近2千筆車輛後，今宣告破案，大型車輛駕駛侯姓男子的大貨車掉落零件，後方車駕駛許男經過，壓到零件噴飛對向車道，警昨已傳喚肇事車主到案說明。

奪命「鐵片」是特定大型車的零件「後前補助鋼板座」，大小約15乘30公分，重4.9公斤，鐵片有6鑽孔。據了解，肇事大型車的零件才剛換過，行經台88線掉落，後方車輛經過後壓到噴飛到對向車道，砸中李姓女老師。

警方偵辦此案，猶如「大海撈針」，行車紀錄器錄到從對向車道拋飛的鐵片，由於快速道路沒有車牌辨識監視系統，警方只能從時間點推估，過濾交流道監視器畫面，再根據訪查確定奪命鐵片是某特定大型車輛的零件，逐步縮小範圍，以車追人，鎖定涉案兩車，昨通知車主到案說明。

警方昨通知掉落零件的曳引車駕駛60侯姓男子、與後方開車輾過的曳引車駕駛50歲許男到案，據了解，侯男當天卸貨後要開到台南，行駛在88快速道路往國三方向（西向東），死者車輛的對向。

警方指出，該鐵片較特殊，當時有多部大型車輛經過，專案小組人員案發3天來不眠不休，動員62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，過濾近2000部車輛，交叉分析，確認掉落物來源車輛，昨下午查獲該車及駕駛人，警詢後將兩名駕駛依過失致死罪移送屏東地檢署偵辦

李老師意外身亡，學校設置感恩懷念牆，讓學生寫下對老師想說的話。高市教育局指出，李老師符合因公撫卹要件，教育局與學校全力協助家屬辦理喪葬事宜。