火鍋店持「衝鋒槍」尋仇 囂張歹徒大寮落網犯案動機曝

高雄市新興區一家知名火鍋店，昨天晚間9時30分發生槍擊案，在屋內用餐的黃姓男子（38歲）右手、右胸遭擊中2槍，昏迷倒地，涉嫌開槍的許姓犯嫌，離開餐廳後一度搶奪路人機車未果，將作案槍枝棄置附近草叢後，開著自己轎車逃逸，警方動員大批警力追捕，今凌晨0時45分許，在大寮區逮捕許嫌，他供稱是不滿與黃男合夥的中古車行要拆夥才會開槍，全案朝殺人罪偵辦中。

警方調查，41歲許嫌與黃男經營中古車行許久，後來兩人因經營問題，黃吃下許嫌股份，許不滿黃企圖拆夥，雙方因此結怨。

昨晚間9時30分許，黃男到新興區六合路一家知名火鍋店用餐，許嫌掌握黃男行蹤後，帶著仿造「MP9」的小型衝鋒槍入場，不顧店內還有其他客人正在用餐，當著黃男眼前連開兩槍。

店內傳出「碰！碰」聲響後，引起其他客人驚慌逃避，黃男右手臂、右胸中2槍，在現場昏迷倒地，許嫌開完槍後逃逸，一度搶奪店外路人的機車，遭拒後改逃往鄰近停車場，將作案槍枝丟棄在草叢後開著紅色轎車離去，黃男送醫後生命跡象恢復穩定，仍在觀察中。

新興分局與刑警大隊立即組成專案小組展開追查，發現許嫌上車後，南下經國道1號後再轉快速道路往大寮方向逃逸。

今日0時45分許，專案小組於大寮區發現許男紅色車輛，在優勢警力包夾下逮捕許嫌，另從車上起獲改造手槍2支與38顆子彈（全案共查扣手槍3支、子彈38發），案發不到4小時即告破案。