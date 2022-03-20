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高雄火鍋店槍擊案 案發後4小時警大寮逮涉案犯嫌

聯合報 / 記者張議晨林保光／高雄即時報導

高雄市新興區六合一路某火鍋店，昨晚9時30分許發生槍擊案，黃姓男子吃火鍋時，遭歹徒開槍，右胸及右手中彈倒地，警、消據報，將他送往高醫急救中，初步了解，疑似汽車買賣糾紛引起這場槍擊案，警方今凌晨0時45分許，在大寮逮捕涉嫌開槍的許嫌，詳細案情警方仍在調查中。

昨晚9點30分許，黃姓男子（38歲）在火鍋店用餐，持槍歹徒進入店內，便朝他開槍，他右胸及手部中彈，歹徒開槍隨即逃離。

警、消據報趕抵火鍋店，將受傷倒地的黃姓男子送往高醫急救，黃姓男子血流滿地，一度昏迷，經急救後，已恢復意識，生命跡象穩定。

中彈的黃姓男子是高雄市仁武區某中古車行員工，疑因汽車買賣糾紛，與對方結怨。高雄市警局長黃明昭立即趕赴火鍋店瞭解案情，指示警方全力偵辦。

警方事後根據周邊監視器畫面，今凌晨0時45分在高雄市大寮區攔截涉嫌開槍的許男轎車，當場逮捕許男（41歲）1人到案，在車上查扣兩把手槍以及子彈等證物，緝捕過程未開槍，詳細開槍原因正由警方調查中。

警方今凌晨0時許，逮捕涉嫌開槍的許姓男子。圖/讀者提供
警方今凌晨0時許，逮捕涉嫌開槍的許姓男子。圖/讀者提供
警方今凌晨0時許，逮捕涉嫌開槍的許姓男子。圖/讀者提供
警方今凌晨0時許，逮捕涉嫌開槍的許姓男子。圖/讀者提供

火鍋 高雄市

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