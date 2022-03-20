高雄火鍋店槍擊案 案發後4小時警大寮逮涉案犯嫌

高雄市新興區六合一路某火鍋店，昨晚9時30分許發生槍擊案，黃姓男子吃火鍋時，遭歹徒開槍，右胸及右手中彈倒地，警、消據報，將他送往高醫急救中，初步了解，疑似汽車買賣糾紛引起這場槍擊案，警方今凌晨0時45分許，在大寮逮捕涉嫌開槍的許嫌，詳細案情警方仍在調查中。

昨晚9點30分許，黃姓男子（38歲）在火鍋店用餐，持槍歹徒進入店內，便朝他開槍，他右胸及手部中彈，歹徒開槍隨即逃離。

警、消據報趕抵火鍋店，將受傷倒地的黃姓男子送往高醫急救，黃姓男子血流滿地，一度昏迷，經急救後，已恢復意識，生命跡象穩定。

中彈的黃姓男子是高雄市仁武區某中古車行員工，疑因汽車買賣糾紛，與對方結怨。高雄市警局長黃明昭立即趕赴火鍋店瞭解案情，指示警方全力偵辦。